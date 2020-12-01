台灣豬標章代表100%國產是假的 香腸「腸衣」可用進口

萊豬明年元旦開放進口，為方便民眾辨識國產豬肉，中央畜產會推動「台灣豬」標章，目前全台共5800家申請，今天第一張標章正式發給摩斯漢堡台北創始店。農委會先前多次強調，店家要「百分百」使用國產豬才可申請標章，今天則說只要「主原料」為國產豬即可申請，而非百分之百，主因是用來包香腸的「腸衣」國內供應量不足，現在多為歐洲進口，若店家香腸使用國產豬，但腸衣卻是進口，也可使用台灣豬標章。

台灣豬標章申請第一階段自11月1日開跑，開放給有稅籍及商業登記的業者申請使用，統計全台約有12多萬家。根據中央畜產會統計，截至今日為止共有5800多家業者申請，預估至年底可達1.5萬件，僅占全體具有申請資格業者的一成二，比率相當低。

針對業者申請不熱絡，農委會主委陳吉仲表示，距離明年元旦還有30天，許多業者還在觀望，或是還有資訊不清楚的地方，透過今天在摩斯漢堡發放第一張標章，這個月會有更多業者來申請，近期也行文地方政府提醒管轄的餐飲業、自助餐、麵店等，只要有需要都可以專人到縣市政府輔導申請。

中央畜產會執行長王忠恕指出，目前申請店家主要以具品牌知名度的連鎖餐飲業為主，包括摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運、美珍香等，至於部分業者不想申請原因，主要是店裡可能有用到少量進口豬肉因此有所顧慮。

陳吉仲先前不斷強調，看到店家張貼「台灣豬」標章就證明店內是百分百使用國產豬肉，民眾可以放心吃。但據了解，其實只規定「主原料」為國產豬肉即可，並沒有限定「百分之百」，引發外界譁然。

陳吉仲今天表示，台灣豬標章主要是「所有豬的可食部位、主要原料」為國產，包括豬皮、豬油、豬耳朵、豬肉、內臟及加工品，涵蓋率達百分之九十九以上，「只是排除掉一些可能意想不到、很細的產品」。

至於哪些產品可以免國產也能申請台灣豬標章，中央畜產會董事長林聰賢解釋，按照現行加工及生鮮肉品，使用國產豬肉沒有太大問題，但問題是台灣加工產品還「缺一個原料」，就是包香腸的「腸衣」。

林聰賢說，腸衣要用豬小腸製成，因國人有食用四神湯、小腸習慣，所以國內腸衣不夠，現在主要都是歐洲進口，「沒辦法替代」。但未來開放萊豬進口後，會不會有美國萊豬小腸製成的腸衣進口台灣？林聰賢未正面回應，僅表示目前台灣市面腸衣主要來自歐洲。

農委會表示，民眾現在可到台灣豬證明標章地圖，即可查詢身邊有哪些店家使用台灣豬。