50至64歲成人今起復打公費流感疫苗 還有31萬劑可打

衛福部疾管署今提醒，今日起50至64歲無高風險慢性病成人恢復接種公費流感疫苗，截至目前，我今年公費流感疫苗總接種數約571萬劑，整體使用率9成4，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種所需疫苗量，剩餘約31萬餘劑可供接種，籲民眾儘速完成接種。

疾管署統計，65歲以上長者接種率50.3%，50至64歲成人則為15.7%，但學齡前幼兒接種率僅46.8%，仍低於今年度目標接種率55.5%，且為流感高風險族群，籲請家長儘速帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，以保護嬰幼兒健康。

近日氣溫逐漸轉冷，疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉表示，上周(11月22日至11月28日)國內類流感門急診就診共38006人次，較前一周略降，近期趨勢仍呈緩升；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共13起。

以幼托機構為多，且高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數與前一周持平，目前持續處高點。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青說，雖我國流感季到目前無併發重症個案，但近日氣溫已明顯下降，接種疫苗後還需要兩周才有保護力，希望公費對象盡快接種。再次提醒，未滿9歲初次接種的嬰幼兒應相隔4週以上接種第二劑，以獲得完整保護力。

符合公費接種資格的民眾可至全國約3600家合約院所接種，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。