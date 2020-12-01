提醒減緩腎功能惡化速度 苗醫辦「腎利方程式」病友會

國內罹患慢性腎臟病的人數多，但腎臟病是不可逆的，除了要控制好原有的慢性疾病、搭配飲食與生活習慣調整，是不是還有其他治療的選擇可延緩病情惡化？衛生福利部苗栗醫院今天舉辦「腎利方程式」病友會，醫師介紹尿毒素吸附劑、酮酸胺基酸營養劑等藥物使用，營養師也指導病友選擇可減少尿毒素的飲食，以延緩腎功能惡化速度。

苗栗醫院指出，腎臟每天把血液中的廢物排出體外，回收需要的營養素並調整身體水分和電解質平衡、維持血壓穩定與血紅素的生成，如因腎臟疾病、慢性病（如糖尿病、高血壓、痛風）、長期藥物使用、老化等因素，使腎臟功能發生不可逆或實質損傷，就是慢性腎臟病。

苗栗醫院腎臟科主任吳文中表示，慢性腎臟病病患腎功能惡化速度大多固定，可透過檢查血液或尿液中的尿毒素，作為腎臟功能指標之一；尿毒素是每天攝取的蛋白質代謝廢物總稱，尿毒素越高，表示腎臟功能越差，尿毒素也會造成血管壁硬化增加高血壓與心衰竭的風險，可能損壞骨骼品質、增加骨折風險。

他指出，有些慢性腎臟病人經腎臟科醫師評估後，可使用延緩腎功能惡化的藥物，如尿毒素吸附劑、酮酸胺基酸營養劑，尿毒素吸附劑是經由腸道直接吸附親蛋白質尿毒素，再從糞便直接排出，以減少體內親蛋白質尿毒素累積；酮酸胺基酸營養劑在體內可經由轉氨作用結合蛋白質代謝後的產物（含氮廢物） ，再轉化成部分人體需要的胺基酸，降低體內含氮廢物產生，研究證實可延緩腎絲球過濾率下降，並減緩腎臟功能惡化來達到延緩腎臟惡化的效果。

營養師林昱蓁表示，要減少尿毒素最好的方式就是減少飲食中蛋白質來源，尤其會增加尿素氮產生的食物如麵筋、麵腸、麵輪、烤麩等製品，還有腰果、杏仁、花生、瓜子、芝麻等堅果類，綠豆、紅豆、蓮子、薏仁、碗豆等全榖雜糧類要少吃。

前期慢性腎臟病不需刻意執行低蛋白飲食，建議每天不超過每公斤體重1.0克攝取，第4期開始須執行低蛋白飲食原則，將蛋白質攝取量控制在每公斤體重0.8克，第5期要更嚴格控制在每公斤體重0.6克，才能有效延緩腎臟功能惡化；執行低蛋白飲食時，最怕病人熱量攝取不足，建議補充低氮澱粉食物取代正餐的主食或作為點心的選擇，苗栗常見的食物如炒米粉、炒冬粉、水晶餃、肉圓等都是低氮澱粉食物，但要注意的是水晶餃和肉圓餡料大多是肉類，需去除後再吃，避免攝取過多蛋白質，市面有為慢性腎臟病人設計的低蛋白米，適合習慣吃飯的病友選擇，減少從全榖雜糧類攝取到的蛋白質。