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50至64歲公費流感疫苗恢復施打 可望打到1月

中央社 / 台北1日電
50至64歲無慢性病族群今（1日）起恢復接種公費流感疫苗，疾管署發言人莊人祥表示，目前還剩31萬劑可接種，預計12月中還有加購疫苗將到貨，預估至少可打到1月。圖／聯合報系資料照片
50至64歲無慢性病族群今（1日）起恢復接種公費流感疫苗，疾管署發言人莊人祥表示，目前還剩31萬劑可接種，預計12月中還有加購疫苗將到貨，預估至少可打到1月。圖／聯合報系資料照片

50至64歲無慢性病族群今天起恢復接種公費流感疫苗，疾管署發言人莊人祥表示，目前還剩31萬劑可接種，預計12月中還有加購疫苗將到貨，預估至少可打到1月。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，上週（11月22日至11月28日）國內類流感門急診就診共3萬8006人次，較前一週略降，但近期趨勢仍呈緩升。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報中表示，近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4週上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒（RSV）共13起，以幼托機構為多，且高於2018至2019年同期。

學齡前幼兒是流感高風險族群，但公費流感疫苗接種率卻偏低，郭宏偉說，截至11月30日，公費流感疫苗總接種數約571萬劑，整體使用率94%，65歲以上長者接種率50.3%，學齡前幼兒接種率46.8%，50至64歲成人則為15.7%。

郭宏偉說，由於學齡前幼兒接種率仍低於目標值55.5%，且為流感高風險族群，呼籲家長儘速帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，以保護嬰幼兒健康。

日前因接種速度過快、全面緩打的50至64歲無高風險慢性病成人，今天起恢復接種公費流感疫苗。郭宏偉說，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種約6.5萬劑，剩餘約31萬餘劑可供接種。

莊人祥表示，加購的6萬劑流感疫苗目前已到貨3萬劑，將陸續配發，剩餘的3萬劑預計12月中到貨，預估公費疫苗可持續接種至1月以後，呼籲符合公費條件民眾踴躍接種。

流感疫苗 疫情 慢性病

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