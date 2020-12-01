快訊

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東看護人力缺口 盼以長照及居服資源分擔

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣有2000多名外籍移工，其中8成來自印尼做看護工作，在印尼移工無法來台情況下，同樣受到嚴重衝擊。示意圖。聯合報系資料照
台東縣有2000多名外籍移工，其中8成來自印尼做看護工作，在印尼移工無法來台情況下，同樣受到嚴重衝擊。示意圖。聯合報系資料照

台東縣有2000多名外籍移工，其中8成來自印尼看護工作，在印尼移工無法來台情況下，同樣受到嚴重衝擊。縣府社會處勞工行政科長王識殷說，目前希望協調長照及居家服務資源分擔照護責任，也盼家庭擔起部分責任，度過疫情帶來衝擊。

王識殷說，越南和菲律賓移工通常以產業移工為主，不太做24小時的看護，國內依然以印尼看護為主，面臨印尼移工可能無法入境，2天前縣府曾內部會商，討論如何因應。

「在中央決定不開放情況下，老實說我們沒有什麼太好的辦法。」王識殷說，縣府初步規畫投入長照資源，讓受照護者白天長照，晚間再接回照顧。

過去每月2萬多就可聘用看護移工，但如今無法入境，國內看護每天要2200元以上，一個月下來是外籍移工費用3倍，所以決定投入長照和居服資源，縮短在家照護的時數，而居家服務可協助處理部分家務，減輕家庭照護負擔。

移工 看護 印尼 長照

延伸閱讀

印尼移工不來憂缺工加劇漁會理事長喊話：延長工作年限

印尼移工不來雇主慌 宜蘭協助以喘息服務、照服員應急

印尼移工禁令／照護2周空窗期 4大方案補網

管制印尼移工入境 經長：一周內提因應方案

相關新聞

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

宜蘭受東北季風影響降下大雨，台9丁線2.7公里處出現土石崩塌，目前雙向交通受阻，公路單位已派員進駐搶修。下午1時40分許...

筋膜槍解酸痛有用嗎？先搞懂5原則

隨著保健意識抬頭，健身族越來越多，讓筋膜槍的使用更為普遍，甚至被形容為解除酸痛的神器，筋膜槍真的有這麼神嗎？使用上又該注意哪些重要的原則呢？

健保漲價？ 陳時中：朝這樣的構想

健保會日前決議，健保費率調整案，交出一案4.97%，另一案5.47%至5.52%兩案併陳由衛福部拍板，兩案都是調漲。衛福...

《后翼棄兵》啟示：擊敗疾病，人類與醫療AI該如何聯手對弈？

事實上，1997年俄羅斯西洋棋棋王蓋瑞卡斯帕洛夫被IBM超級電腦「深藍」打敗，就一度引起討論。因為西洋棋在俄羅斯文化中舉足輕重，即便今日，西洋棋仍是俄羅斯小學必修課程，可以想見當年卡斯帕洛夫被電腦打敗時帶來的衝擊。

50至64歲成人今起復打公費流感疫苗 還有31萬劑可打

衛福部疾管署今提醒，今日起50至64歲無高風險慢性病成人恢復接種公費流感疫苗，截至目前，我今年公費流感疫苗總接種數約57...

提醒減緩腎功能惡化速度 苗醫辦「腎利方程式」病友會

國內罹患慢性腎臟病的人數多，但腎臟病是不可逆的，除了要控制好原有的慢性疾病、搭配飲食與生活習慣調整，是不是還有其他治療的...

50至64歲公費流感疫苗恢復施打 可望打到1月

50至64歲無慢性病族群今天起恢復接種公費流感疫苗，疾管署發言人莊人祥表示，目前還剩31萬劑可接種，預計12月中還有加購...

台東看護人力缺口 盼以長照及居服資源分擔

台東縣有2000多名外籍移工，其中8成來自印尼做看護工作，在印尼移工無法來台情況下，同樣受到嚴重衝擊。縣府社會處勞工行政...

雲林地震規模3.5 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時37分發生芮氏規模3.5地震，地震深度11.1公里，震央位於雲林縣政府西偏北方2.4...

7-11高鐵站內門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品

看好國旅熱潮及跨年、農曆年假的出遊商機，7-ELEVEN攜手台灣高鐵公司即日起於高鐵車站內26間門市導入「台灣高鐵與卡娜...

忠泰集團跨足商場 大直「NOKE忠泰樂生活」2022見客

台北大直商圈2022年將有全新商場進駐，忠泰集團董事長李忠義今宣布，忠泰集團佈局實體商場，選在忠泰集團深耕三十年且頂級豪...

彰化爌肉飯美味起手式 明道大學講師公開江湖一點訣

彰化縣爌肉飯遠近馳名，明道大學專業技術講師關保祐今天傳授料理訣竅，先去筋膜、拍打豬肉，家庭主婦半炸半煎，最好煎炸成微金黃...

熱門新聞

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

「竹北遠百」可打破新竹精品沙漠？總座徐雪芳如此解讀

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

北市明起8大場所強制戴口罩 違者最高罰1萬5

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。