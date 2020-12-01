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台東看護人力缺口 盼以長照及居服資源分擔
台東縣有2000多名外籍移工，其中8成來自印尼做看護工作，在印尼移工無法來台情況下，同樣受到嚴重衝擊。縣府社會處勞工行政科長王識殷說，目前希望協調長照及居家服務資源分擔照護責任，也盼家庭擔起部分責任，度過疫情帶來衝擊。
王識殷說，越南和菲律賓移工通常以產業移工為主，不太做24小時的看護，國內依然以印尼看護為主，面臨印尼移工可能無法入境，2天前縣府曾內部會商，討論如何因應。
「在中央決定不開放情況下，老實說我們沒有什麼太好的辦法。」王識殷說，縣府初步規畫投入長照資源，讓受照護者白天長照，晚間再接回照顧。
過去每月2萬多就可聘用看護移工，但如今無法入境，國內看護每天要2200元以上，一個月下來是外籍移工費用3倍，所以決定投入長照和居服資源，縮短在家照護的時數，而居家服務可協助處理部分家務，減輕家庭照護負擔。
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