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7-11高鐵站內門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起於高鐵車站內26間門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」3款全新聯名商品，12月1日至2021年3月9日活動期間瓶裝水第2件6折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於高鐵車站內26間門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」3款全新聯名商品，12月1日至2021年3月9日活動期間瓶裝水第2件6折。圖／7-ELEVEN提供

看好國旅熱潮及跨年、農曆年假的出遊商機，7-ELEVEN攜手台灣高鐵公司即日起於高鐵車站內26間門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」3款全新聯名商品，12月1日至2021年3月9日活動期間瓶裝水第2件6折優惠，並首次與高鐵TGo會員平台、高鐵假期活動結合，贈送商品提貨卡，預計可帶動7-ELEVEN高鐵站內門市來客成長2成以上。

7-ELEVEN高鐵站內門市12月1日起全新推出零食和飲品，包含台塩海洋鹼性離子水、點心麵、爆米花等，商品規格特別開發方便攜帶的小包裝，外包裝也以列車元素搭配日本超人氣角色「卡娜赫拉的小動物」，P助和粉紅兔兔化身為列車長與服勤員。

配合聯名新品上市，7-ELEVEN與台灣高鐵也進一步深度合作，藉由高鐵在數位會員的影響力吸引消費者到7-ELEVEN門市兌換商品，達到雙方換粉效益。即日起購買2021年出發的高鐵假期行程者，該次行程中每名旅客均可獲得高鐵聯名水提貨卡一張，於2021年12月31日前可於高鐵站內7-ELEVEN門市兌換；高鐵TGo會員也可透過「點數365」平台兌換台塩海洋鹼性離子水、點心麵及兩種口味的爆米花。更特別推出TGo會員獨享優惠，即日起至2021年1月7日TGo會員憑點數兌換本次卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，前1,000名累計滿500點的會員可獲得7-ELEVEN茶葉蛋，活動商品數量有限換完為止。

此外，7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」將於12月5日於桃園正式亮相，門市設計整體以當地著名地標「機場」為主題，並融入今年最夯的景點「水族館」，營造快樂出遊的氛圍，店內有粉紅兔兔與P助搭乘飛機造型的大型公仔可供粉絲拍照，更設置大型3D視覺立體牆，體驗登機的快感，同步也推出限量周邊商品，12月11日下午4點將舉辦人偶見面會。7-ELEVEN「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」店址：7-ELEVEN立國門市（桃園市桃園區中山東路51號1樓）。

「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名爆米花，售價90元，共有焦糖、起司兩種口味。圖／7-ELEVEN提供
「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名爆米花，售價90元，共有焦糖、起司兩種口味。圖／7-ELEVEN提供
「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名台塩海洋鹼性離子水，售價20元。圖／7-ELEVEN提供
「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名台塩海洋鹼性離子水，售價20元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台灣高鐵公司合作，12月1日起將在7-ELEVEN高鐵車站內門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」全新聯名食飲。（左起）統一超商營運群群主管郭慶峰、高鐵營業資深副總 孫鴻文、統一超商行銷群群主管李宗賢。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與台灣高鐵公司合作，12月1日起將在7-ELEVEN高鐵車站內門市導入「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」全新聯名食飲。（左起）統一超商營運群群主管郭慶峰、高鐵營業資深副總 孫鴻文、統一超商行銷群群主管李宗賢。圖／7-ELEVEN提供

高鐵 茶葉蛋

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