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教學換宿正夯！逾400人赴偏鄉教學換在地體驗

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台東縣信義國小招募的直排輪社團教學志工，設計闖關活動，讓孩子們體驗直排輪，並逐步提升關卡難度，在挑戰中成長進步，引發學生自發學習的動機。圖／教育部提供
台東縣信義國小招募的直排輪社團教學志工，設計闖關活動，讓孩子們體驗直排輪，並逐步提升關卡難度，在挑戰中成長進步，引發學生自發學習的動機。圖／教育部提供

疫情影響打工換宿機會，教學換宿正夯！教育部國教署為豐富偏遠地區國中小學生學習資源，推動「教學換宿」計畫，並委託國立政治大學成立「鹿樂平台」媒合學校及志工，鼓勵熱心的志工或退休教師到偏鄉進行協同教學、社團指導、營隊活動等，學校則提供免費住宿及在地文化體驗作為回饋。

國教署統計，今年有36所學校及56位志工參與，推動至今，已協助202所偏鄉學校招募417位教學志工，為偏鄉學校注入更多教育動能。

國教署表示，「偏遠地區國民中小學教學換宿計畫」104學年展開，如嘉義縣來吉國小招募的圖書室管理志工，由於志工本身具醫療知識背景，除了替學校規畫急救相關課程，另也透過日常的互動，引導學生正確衛生觀念。學校則邀請志工一起參加部落的感恩祭，以增進志工、社區及學生互動的機會。

此外，南投縣營盤國小募集的志工，提供實用又貼近生活的腳踏車維修課程，讓學生學會檢查車體、胎壓及更換輪胎等技能。此外還有3D列印、智高積木等課程，豐富學習資源。校方則邀請志工一起參加學校高爾夫球課程、觀光導覽等活動，讓來到學校的志工們能感受在地之美。

台東縣信義國小招募的直排輪社團教學志工，設計闖關活動，讓孩子們體驗直排輪，並逐步提升關卡難度，在挑戰中成長進步，引發學生自發學習的動機，另培養孩子在社團內擔任重要幹部，學習團隊溝通合作及管理裝備。

金門縣正義國小招募資訊專長教學志工，除開設相關社團課程外，也結合自身圍棋專長，運用班級中觸控式大螢幕，於課餘時間進行圍棋教學，培養學生主動思考的習慣，學校則回饋免費住宿，讓志工可以融入當地生活，與附近社區居民維持良好互動關係，並將自身在金門的經歷透過文字記錄下來，刊載於當地報紙。

教育部表示，「教學換宿」靈活運用教育資源，是一個能平衡城鄉教育差距、創造多贏局面的計畫，未來將持續推動並挹注資源，拓展學生多元學習機會，使偏鄉教育沒有距離。

偏鄉學校 換宿 教育部

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