忠泰集團跨足商場 大直「NOKE忠泰樂生活」2022見客
台北大直商圈2022年將有全新商場進駐，忠泰集團董事長李忠義今宣布，忠泰集團佈局實體商場，選在忠泰集團深耕三十年且頂級豪宅密度高的大直重劃區，預計在2022年第一季啟動忠泰集團首座商場「NOKE忠泰樂生活」，距捷運劍南路站步行只需3分鐘。商場除了忠泰集團擅長的風格選物、策展空間外，超過30%的美食占比，還有TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店、米其林星級餐廳進駐，並大手筆投資億元打造國際賽事標準的「極光冰場」，打造一座非典型商場。而這座商場只是忠泰集團進軍商場的首塊拼圖，後續還有其他商場計畫。
「NOKE忠泰樂生活」位於大直商圈中心，瞄準商圈內共53萬的生活與工作客群。商場樓地板面積1.1萬坪、營業面積6,500坪，緊鄰美麗華、美麗新、ATT 4 Recharge、春大直、家樂福等商場，同區域還有萬豪等諸多國際飯店，更是許多米其林餐廳群聚的一級戰地。NOKE忠泰樂生活鎖定大直內湖的質青與年輕家庭，他們具有重視生活品味與休閒時光的消費輪廓。
商場設計也有別於傳統商場設計，獨特的立面設計呈現階梯狀的連續開口，讓戶外綠意延伸至每一層商場空間。商場將有70個品牌進駐，含選物店共匯聚上百個風格設計品牌，當中零售占比48%、餐飲占34%、娛樂18%。另有150坪策展空間Nok nok，以及光硬體就投資1億元的國際賽事標準的Aurora Ice Rink極光冰場，而這座冰場也是忠泰集團跨進運動休閒場域的起點。餐飲部分，從早上7點起的早餐到午夜12點的深夜食堂都可滿足內湖大直人吃的需求。
台北百貨商場不僅高度密集也高度競爭，對此，忠泰集團副董事長李彥良強調，「整體來看台北百貨商場過多，但大直這塊仍沒被滿足。」忠泰商場事業營運長郭大睿補充，「大直內湖人口年輕，且所得居北市前段班，消費力也是位列北市12個行政區的前四名，調研後認為大直商圈一年應該有105億的產值，但目前一年僅有65億，不少當地人購物都往信義商圈、東區跑。」NOKE忠泰樂生活主打滿足大直內湖人的日常生活所需，李彥良指出「商場要做的事把對的東西集合起來，希望未來可以把人留在大直，也不排除大直有第二座商場。」NOKE忠泰樂生活預估年營業額為15億元，預估年吸引人潮可達400萬人次。
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