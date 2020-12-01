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奇美產後護理之家今開幕 全新設施主打醫護專業照護

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影

奇美產後護理之家今天開幕，全新5層大樓僅設置29床，配置25名護理人，5名婦嬰至少1名護理人員照料；這處新設的護理之家雖是奇美集團成立，但獨立經營、自負盈虧。3種不同房型收費7000到1萬3000元，已有6名產婦開幕前一天入住，有產婦表示，這種收費在台南屬「一般行情」。

護理之家主任張愷芳表示，這裡產後照護無縫接軌奇美醫院產婦及新生兒照顧，有完整醫療支持，產婦接受婦產科醫療照護、中醫調理、營養科搭配中醫食療飲食、復健科的產後體能復原及護理人員的24小時照護；新生兒在兒科醫療團隊及24小時護理人員專業照護下，產後婦女可以放心作月子，新生兒交給專業照顧。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，社會環境變遷與家庭結構改變，產後母嬰照護需求增加，且高危險性妊娠產婦更是需要有專業的產後母嬰照護協助。奇美醫學中心看到文化與跨世代需求，結合中、西醫療照顧，以強化母嬰健康。

張愷芳表示，為守護母嬰居住健康，全棟採用環保綠建材，德國柏恩實木地板健康環保零甲醛，且增加防水隔音墊結合抗壓性和彈性，可將高音頻率轉換為較低頻率的聲音，大大增加房間的寧靜與舒適度；通風空間設計且各住房獨立空調系統，加上每個房間都設計大型窗戶，讓產婦入住期間享受溫馨不拘束的舒適感。

奇美集團董事長廖錦祥說，很早就想對產後服務，現在社會需求更大，不能再拖延，讓母嬰產後能有好環境，讓醫護好好照顧，安全舒適。聽說還沒開幕就有6對新生母嬰進住。

奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今天開幕。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今天開幕。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，全新設施強調專業照護產婦嬰兒。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，全新設施強調專業照護產婦嬰兒。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，家長可以隨時透過鏡頭觀看嬰兒狀況。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，家長可以隨時透過鏡頭觀看嬰兒狀況。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影
奇美產後護理之家今開幕，配合推出調理月子餐。 記者周宗禎／攝影

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