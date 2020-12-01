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東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

腿部青色蚯蚓 靜脈曲張不只影響美觀還有致命風險

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院心臟血管外科醫師莊鑫雧提醒靜脈曲張不只影響外觀，也可能導致血栓。圖／南投醫院提供
南投醫院心臟血管外科醫師莊鑫雧提醒靜脈曲張不只影響外觀，也可能導致血栓。圖／南投醫院提供

靜脈曲張讓許多女性感到困擾，腿部冒出一條條像蚯蚓的青筋影響外觀，但大多認為多抬腿可以預防或改善。南投醫院心臟血管外科醫師莊鑫雧提醒，靜脈曲張不只影響腿部外觀，也會導致靜脈血液無法順利回流，嚴重可能會有血栓等致命併發症，應尋求治療避免惡化。

莊鑫雧醫師表示，靜脈曲張是靜脈系統最常見的疾病之一，長久站立工作的人、懷孕女性、體重過重都容易罹患。性別上，20%的男性及30%的女性患靜脈曲張。主要發生在大隱靜脈，小隱靜脈也可能發生。大隱靜脈分佈於內踝、小腿內側直到鼠蹊部。小隱靜脈分佈於小腿外側進入膝膕靜脈。

靜脈曲張包括原發性或次發性淺靜脈及隱靜脈系壁擴張，或瓣膜關閉不全導致靜脈蜿蜒曲張。下肢靜脈曲張確切成因目前仍不明。基本原因可能為先天上病患的瓣膜及靜脈管壁較為脆弱，因大部分病患沒有症狀，許多患者容易忽視靜脈曲張嚴重性而沒有就醫。

靜脈曲張輕微症狀包括下肢疼痛不適、搔癢、腫脹。嚴重症狀包括血栓靜脈炎、出血，莊鑫雧說，外傳抬腿與按摩可改果，但其實效果不大。正確的治療方式，有壓迫、雷射、硬化劑及手術治療。

壓迫治療即是穿著彈性襪，減少病變靜脈擴張。雷射治療是用血管內雷射光束燒灼，阻斷曲張的靜脈血流，或以血管外雷射去除細微的蜘蛛靜脈曲張。硬化劑治療是將硬化劑注射到曲張的靜脈，破壞血管內膜，使其封閉後癒合消失。手術治療包含高位結紮術、隱靜脈摘除術、局部靜脈抓除術及筋膜下穿通枝結紮術。莊鑫雧醫師提醒所有的治療都只是治標或部分治本，仍須適當術後照顧預防復發。

靜脈曲張 醫師 結紮

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