登革熱近年有北漂趨勢？ 學者：白線斑蚊一直都在

今年本土登革熱共71例，集中在新北市及桃園市，分別為48例及23例。比較最近三年，107年本土登革熱案例主要在台中市113例、新北市44例，108年新北市則爆發本土屈公病疫情達20例。環保署表示，登革熱和屈公病並非本土傳染病，但若有境外病例帶入，經由埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，就可能造成本土傳染風險。

近年外界質疑「登革熱北漂」，國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生說，不是登革熱北漂，環境中白線斑蚊一直都在，民眾應落實孳生源清除，精進各項防治工作。

環保署表示，今年新冠肺炎防疫加強邊境管理，我國境外移入登革熱僅62例，較107年350例及108年540例明顯下降。但其實今年東南亞國家登革熱疫情十分嚴峻，新加坡確診病例高達3萬多例，顯示近幾年來我國登革熱防治工作較其他國家更好。

環保署日前舉辦登革熱防治工作研習會，邀請專家學者及地方環保局進行研討，陳錦生指出，環境中白線斑蚊一直都在，只要有境外病例移入就有傳播風險，這也讓登革熱防治工作增添難度，特別是新冠肺炎和登革熱有類似的臨床表現診斷不易情形，除要持續監控，更要注意防疫旅館與集中檢疫場所地區，加強孳生源清除。

與會專家中興大學教授杜武俊指出，台灣登革熱尚未本土化，目前是境外病例移入後引發本土病例，再加上台灣地理環境特殊，埃及斑蚊、白線斑蚊分別分布在熱帶、亞熱帶，也導致南北疫情發生模式不同，像這次北部發生疫情以山坡農地、竹林、平地菜園等地點為主，正是白線斑蚊傳播模式，尤其需要加強防治。

台灣大學名譽教授徐爾烈提醒病媒防治噴藥注意事項，戶外郊區溪邊執行噴藥防治時，務必注意噴藥方向需由下往上噴，避免藥劑落入溪中，影響生態。