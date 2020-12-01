快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱近年有北漂趨勢？ 學者：白線斑蚊一直都在

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新北市環保局清潔人員在菜園清除孳生源。圖／環保署提供
新北市環保局清潔人員在菜園清除孳生源。圖／環保署提供

今年本土登革熱共71例，集中在新北市及桃園市，分別為48例及23例。比較最近三年，107年本土登革熱案例主要在台中市113例、新北市44例，108年新北市則爆發本土屈公病疫情達20例。環保署表示，登革熱和屈公病並非本土傳染病，但若有境外病例帶入，經由埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，就可能造成本土傳染風險。

近年外界質疑「登革熱北漂」，國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生說，不是登革熱北漂，環境中白線斑蚊一直都在，民眾應落實孳生源清除，精進各項防治工作。

環保署表示，今年新冠肺炎防疫加強邊境管理，我國境外移入登革熱僅62例，較107年350例及108年540例明顯下降。但其實今年東南亞國家登革熱疫情十分嚴峻，新加坡確診病例高達3萬多例，顯示近幾年來我國登革熱防治工作較其他國家更好。

環保署日前舉辦登革熱防治工作研習會，邀請專家學者及地方環保局進行研討，陳錦生指出，環境中白線斑蚊一直都在，只要有境外病例移入就有傳播風險，這也讓登革熱防治工作增添難度，特別是新冠肺炎和登革熱有類似的臨床表現診斷不易情形，除要持續監控，更要注意防疫旅館與集中檢疫場所地區，加強孳生源清除。

與會專家中興大學教授杜武俊指出，台灣登革熱尚未本土化，目前是境外病例移入後引發本土病例，再加上台灣地理環境特殊，埃及斑蚊、白線斑蚊分別分布在熱帶、亞熱帶，也導致南北疫情發生模式不同，像這次北部發生疫情以山坡農地、竹林、平地菜園等地點為主，正是白線斑蚊傳播模式，尤其需要加強防治。

台灣大學名譽教授徐爾烈提醒病媒防治噴藥注意事項，戶外郊區溪邊執行噴藥防治時，務必注意噴藥方向需由下往上噴，避免藥劑落入溪中，影響生態。

登革熱 疫情

延伸閱讀

桃園又見本土登革熱 疑為群聚感染

桃園龜山龍華里今現第2例本土登革熱 初步研判為群聚

台南新增第6例境外移入登革熱 從印尼回台未入社區

木馬屠蚊記：登革熱有解？以蚊滅蚊的「蚊蚊消毒作戰」

相關新聞

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

受到東北季風影響，氣象局表示，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率...

健保漲 陳時中：我偏向中間丙案

針對健保費率調升，全民健保會審議結果擬有甲案和乙案。衛福部長陳時中昨接受質詢時表示，他偏向中間的丙案，將考量後再報行政院...

台鐵手扶帶針傷人 查看維護

民眾在PTT上提到搭機捷，把手放在電扶梯手扶帶上，疑似被針畫傷；台鐵查明民眾手受傷的電扶梯位置，在台北車站到機捷的ㄇ型迴...

聲音照相抓噪音車明年元旦全台上路！ 但這3狀況免罰

為遏阻高噪音汽機車影響民眾安寧，環保署推動科技設備「聲音照相」明年元旦全台上路，只要汽機車行進中分貝超過標準就會被自動「...

台鐵電車線又故障！猴硐瑞芳間列車延誤 估17:30搶修完畢

台鐵昨天才傳出電車線故障，今天再度發生。台鐵說，猴硐受電力設備故障影響，自上午7時30分起，猴硐站至瑞芳站各次南下／北上...

第二、三季空汙費擬調降挨轟 環署最快年底提新版草案

為改善空氣品質，環保署擬擴大固定汙染源的空汙費季節差別費率，透過提高空汙季費率並降低非空汙季費率，加強業者空汙季減排誘因...

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

中央疫情指揮中心宣布秋冬防疫專案，明天起上路，民眾進入八大類場所強制佩戴口罩。台北市環保局表示，環保局已持續加強人潮易聚...

影／小五生抽電子煙4年肺損傷掛急診 醫界大老講重話

台灣學童胸腔暨重症醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院兒童部醫師呂克桓教授今天分享，台中市一名15歲男學生從國小五年級接觸...

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

「有啦，是9-10月這一期的統一發票，5,281張發票，中了30張，其中八張是雲端發票，總共中了8,400元。」高雄國稅...

登革熱近年有北漂趨勢？ 學者：白線斑蚊一直都在

今年本土登革熱共71例，集中在新北市及桃園市，分別為48例及23例。比較最近三年，107年本土登革熱案例主要在台中市11...

愛滋及早發現並治療 可過與一般人無異生活

新北市衛生局為擴大愛滋防治，辦理「性福巴士-大專院校巡迴愛滋防治宣導」，將篩檢帶入校園中，讓學生可以免費並匿名快速篩檢，...

產婦臍帶脫垂急剖腹 醫師籲做好產前檢查

花蓮37歲陳姓女子懷孕31周，在門諾醫院住院安胎時，經醫師檢查發現，陰道內有約7公分的羊水袋，且羊水袋內充滿臍帶，是罕見...

熱門新聞

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩最重罰6000元

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

「竹北遠百」可打破新竹精品沙漠？總座徐雪芳如此解讀

北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

能吃嗎？木瓜切開驚見「盤絲洞」 內行勸阻曝嚴重後果

北市明起8大場所強制戴口罩 違者最高罰1萬5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。