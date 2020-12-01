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婦產科醫師分解6步驟 在家做凱格爾氏運動預防婦科病症

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院婦產科主任陳致宇指導婦女，以6步驟在家操作凱格爾氏運動，訓練骨盆腔底的肌肉群。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院婦產科主任陳致宇指導婦女，以6步驟在家操作凱格爾氏運動，訓練骨盆腔底的肌肉群。記者邱瑞杰／攝影

女性隨著年紀增長，生理老化可能帶來身體不適，衛生福利部基隆醫院婦產科主任陳致宇指導婦女，如何在家操作凱格爾氏（Kegel）運動，訓練骨盆腔底的肌肉群，達到強化此肌肉群功效，讓身體更健康，生活更舒適。

陳致宇說，女性身體膀胱、陰道、子宮等骨盆腔器官，是由骨盆底肌肉群 （提肛肌肉群）支撐，訓練肌肉群有助於預防及治療因為提肛肌肉群鬆弛引起的疾病，包括應力性尿失禁、過動性膀胱症候群（包括頻尿、急尿、下腹疼痛、尿流量小、急迫性尿失禁）、子宮脫垂、陰道鬆弛、骨盆鬆弛、大便失禁和性生活障礙等。

在家如何操作凱格爾氏運動，陳致宇分成6個步驟，建議婦女可以學著做。

1.仰躺在床上，將雙腳打彎：有點類似在門診做內診的姿勢。

2.將食指、中指放在陰道裡，感受肌肉收縮的力量。

3.收縮骨盆底肌肉 : 此動作就像平常解小便時，中途忽然憋住的動作。

4.如果動作正確，放在陰道中的手指會有受到壓迫的感覺。

5.除提肛肌肉群外，腹部、雙腿、臀部均不需用力。

6.持續收縮約10秒，再放鬆10秒，如此重複10次，每天1次。

陳致宇建議，這項運動可以1天作1次，每個禮拜至少作4次，之後再逐周遞增運動頻率。要注意的是不要在解小便時做這項運動，以免引起膀胱、腎臟問題。身體若覺不適，千萬別忌諱就醫，應儘速診治，以免耽誤治療時機，提升生活品質。

子宮 尿失禁 器官

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