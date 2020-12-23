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2021連假如何請假、出遊玩法完美攻略表 春節這樣請可休16天CP值最高！

聯合新聞網 / 綜合報導
2020年發生許多大事，終於即將邁入新的一年。圖為台北101跨年主秀煙火模擬動畫／台北101提供
2020年發生許多大事，終於即將邁入新的一年。圖為台北101跨年主秀煙火模擬動畫／台北101提供

2020來到最後一個月，這一年發生許多大事，終於即將邁入新的一年，許多上班族關心的就是「會有多少連假可以放？」，依據行政院人事總局公布2021年「政府行政機關辦公日曆表」，聯合新聞網整理出「2021連續假期完美請假攻略表」，善用特休假搭配國定連續假日請假技巧，最多可以連放16天長假。

2021年國定假日加上周休二日，總計休假日有116天，其中可連續放假3天以上的國定假日共有8個，包含元旦、農曆春節、二二八和平紀念日、兒童節與清明節、端午節、中秋節、國慶日及2021年元旦的連假。

值得注意的是，明年會有兩次補班，分別為2月20日和9月11日。

圖／聯合新聞網製圖
圖／聯合新聞網製圖

根據「連續假期請假攻略表」的教戰，新年伊始的2020元旦適逢周五，多請4天假即可搭上周末假日，連休9天。而國人最重視的三大節日，今年春節配合彈性休假可放7天（2月10-16日），只要再多請6天假（2月8-9日、17-20日），就能將前後兩組周六、周日串連起來，休假日長達16天，堪稱今年CP值最高的假期；中秋節也是只須多請3天假，就可放假9天，返鄉時間更充裕。

端午節、雙十節和2022元旦，都是只要請4天假，就可以連休9天，兒童節、清明節連假則是請4天假即可休10天。


‧元旦3天連假：跨年追曙光

如何迎接新的一年，台灣北中南各地都有適合追曙光的地方，像是新北坪林南山寺、南投金龍山、台東太麻里和嘉義阿里山，另外，若想要熱血跨年，也可以安排登山行程，體會台灣的山岳之美。

>>9條超狂跨年路線！2021「山系跨年」倒數活動　跨年別只是看煙火

三仙台迎曙光。圖／交通部觀光局提供
三仙台迎曙光。圖／交通部觀光局提供

‧農曆春節7天連假：環島之旅

春節就算不請假也有七天之長，可以好好利用安排一趟環島，春節期間容易塞車，搭火車、騎腳踏車環島也是不錯的選擇。

春節期間容易塞車，搭火車、騎腳踏車環島也是不錯的選擇。記者尤聰光／攝影
春節期間容易塞車，搭火車、騎腳踏車環島也是不錯的選擇。記者尤聰光／攝影

‧二二八3天連假：賞櫻

二月底正好是春櫻綻放的季節，淡水天元宮、武陵農場、九族文化村等都是台灣知名的賞櫻景點。

>>【整理包】台灣就可以賞櫻！全台賞櫻景點大公開

二月底正好是春櫻綻放的季節。圖／武陵農場提供
二月底正好是春櫻綻放的季節。圖／武陵農場提供

‧兒童節+清明節4天連假：馬祖藍眼淚

馬祖奇景藍眼淚從3月開始一直到9月都是觀賞期，不過也有11月還現蹤的紀錄，其中4-6月機會最高。4天的假期還可以安排玩遍馬祖南竿、北竿、東莒和西莒等島，每個島嶼都有不同的風情，值得細細品味。

馬祖藍眼淚。圖／連江縣政府提供
馬祖藍眼淚。圖／連江縣政府提供

‧端午節3天連假：澎湖花火節

花火節是澎湖夏天最盛大的活動，2021年4至6月舉行，端午連假正好可以碰上一兩場煙火施放！

「澎湖花火節」2021年4至6月舉行。圖／Booking.com提供
「澎湖花火節」2021年4至6月舉行。圖／Booking.com提供

‧中秋節4天連假：露營活動

微涼的天氣，不但適合露營之外，還可以和家人朋友在露營地烤肉過中秋。露營的方式也愈來愈多樣，除了自己搭帳篷，還有露營車、露營園區等豪華露營可以選擇。

>>【新手露營懶人包】傳統露營、豪華露營全都有！ 注意事項、裝備、場地一次看

9月微涼的天氣，適合露營。圖為基隆暖暖拉波波村，位處暖東峽谷，附近溪流環繞，有24間豪華露營帳／基隆市政府提供
9月微涼的天氣，適合露營。圖為基隆暖暖拉波波村，位處暖東峽谷，附近溪流環繞，有24間豪華露營帳／基隆市政府提供

‧雙十節3天連假：賞芒草

秋高氣爽的10月，適合爬山、觀景、賞芒草。滿山遍野的芒草隨風搖曳著，隨意按下快門，張張文青風景照，芒草可說是低門檻怎麼拍都好看。

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想到樹林三角埔頂山賞芒的民眾，可沿著保安街2段45巷上山，就可以看到整片的芒草海。圖／新北市景觀處提供
想到樹林三角埔頂山賞芒的民眾，可沿著保安街2段45巷上山，就可以看到整片的芒草海。圖／新北市景觀處提供

‧2021元旦連假3天：賞落羽松、泡湯避寒

11月到2月是欣賞唯美落羽松的最佳時機，隨著天氣漸冷，還可以泡溫泉暖一下，來趟溫泉之旅。

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嘉義縣中埔鄉鹽館村嘉134縣道附近的知名落羽松景點。 記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中埔鄉鹽館村嘉134縣道附近的知名落羽松景點。 記者陳玫伶／攝影

谷關溫泉。 圖／Flickr
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