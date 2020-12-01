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聲音照相抓噪音車明年元旦全台上路！ 但這3狀況免罰

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
路段若裝設「聲音照相」系統，會在前方一百公尺提醒告示。記者吳姿賢／攝影
路段若裝設「聲音照相」系統，會在前方一百公尺提醒告示。記者吳姿賢／攝影

為遏阻高噪音汽機車影響民眾安寧，環保署推動科技設備「聲音照相」明年元旦全台上路，只要汽機車行進中分貝超過標準就會被自動「拍照」，經過機器、人工雙重判讀確認無誤，將直接開罰1800元至3600元，但執行公務車輛、非車輛本身發出聲音、多車同時經過等三種情況，將排除在外

「聲音照相」分貝標準根據道路速限有所不同，道路速限小於每小時50公里，汽機車聲音不得超過86分貝，道路速限大於50公里小於70公里，汽機車聲音不得超過90分貝。「聲音照相」設備分成移動式跟固定式，一但設置就會在前方100公尺前提醒用路人「前有聲音照相請降低音量行駛」。

環保署空保處長蔡孟裕表示，目前全國統計有36套「聲音照相」設備，各縣市都有，明年也會再補助購買10多套，設備會首先裝設在陳情熱點，地方環保局將利用移動式設備彈性架設，容易產生高噪音路段則會放置固定式設備。

根據107年、108年全國噪音檢舉案件路段共有87處，皆位於鄰近速限70公里以下的住宅區市區道路，其中速限低於50公里道路更占84%。全台噪音車輛檢舉案件六都就占70%，其中新北市24％居冠，其次為台北市21%，接續依序為台中市14%、高雄市7%、桃園市6%、台南市3%。

另外有三種狀況將被排除在「聲音照相」以外，第一是執行公務車輛，如消防救災、救護車，第二是非機動車輛自身設備發出的聲音，如候選人在宣傳車上用大聲公拜票，第三是多車同時經過的狀況，必須根據情節判定才會通知到檢。

蔡孟裕指出，多車輛同時經過「聲音照相」設備前，無法確定是哪一輛車發出的噪音，因此執行上有所困難，這方面要請警察單位協助實地攔檢。

過去車主被檢舉噪音，都會先收到通知單，到檢確認超標才會開罰，「聲音照相」則是拍到超標並經過判讀確認後直接開罰，不用到檢。為避免錯罰，蔡孟裕說，會保留事件前後3秒影像或音檔確認噪音來源，並做人工、儀器雙重比對，會排除背景環境干擾及氣象條件因素等，如背景噪音跟拍到的汽機車噪音分貝相差在3個分貝以內就不會裁罰，代表背景聲音已經很大，另外風速超過每秒5公尺也不會裁罰，若排除相關因素仍超標，才會直接開罰1800元至3600元。

先前區間測速被質疑「失準」疑慮，環保署說，噪音計每兩年要通過標檢局檢定認證，「聲音照相」系統每年要通過環保署比測驗證，硬體設備每三天校正一次、每五分鐘對時一次，盼確保公正客觀。

「聲音照相」系統明年元旦上路。記者吳姿賢／攝影
「聲音照相」系統明年元旦上路。記者吳姿賢／攝影

噪音 環保署

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