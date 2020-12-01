影／小五生抽電子煙4年肺損傷掛急診 醫界大老講重話

台灣學童胸腔暨重症醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院兒童部醫師呂克桓教授今天分享，台中市一名15歲男學生從國小五年級接觸電子煙，造成嚴重肺損傷掛急診，由於電子煙難以察覺味道，學生家長還不知道孩子抽電子煙，因此他特別跳出來提醒民眾及政府重視問題嚴重性。

呂克桓呼籲，一般人印象電子煙危害不大，其實電子煙的危害比傳統菸還嚴重，更不應該用來戒菸，電子煙除了造成肺傷害，還可能致癌，從這名男學生案例顯示連這麼小的孩子都在接觸，代表電子煙風行、危害嚴重，除了提醒家長特別注意，呼籲政府重視這個問題，應加把勁防範。

呂克桓說，這名男學生今年9月因呼吸喘掛急診，發現嚴重雙側肺炎、肋膜積水，甚至需要氧氣輔助維持血氧，經檢查並追問後，確認是電子煙造成嚴重肺損傷，家長還不知道自己孩子抽電子煙，這名學生經住院治療後病況改善出院。

呂克桓說，一個電子煙匣相當於三根菸尼古丁等有害物質含量，電子煙的成分可能更加複雜，加上電子煙是利用電池加熱使內含物質揮發，除了尼古丁，也含有甲醛、乙醛等致癌物質，以及丙二醇、二甘醇等，除了肺部之外也會造成皮膚，肝臟甚或腎臟的危害。

他指出，各國均有許多案例因吸食電子煙造成肺部損傷甚至死亡，我國菸害防制法已將電子煙列為管制項目，但市面上或是網路上仍然有許多管道可以輕易取得。

他說明，電子煙不應做使用或當做戒菸方式，且其內含物質與傳統香菸一樣會有成癮、致癌風險、肺部以及其他器官傷害甚或死亡。對於青少年來說更會影響腦部發育。不管是何種菸品皆應避免使用。