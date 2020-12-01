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愛滋及早發現並治療 可過與一般人無異生活

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市於各大校園推出「性福巴士-大專院校巡迴愛滋防治宣導」，免費替民眾篩檢。圖／新北市衛生局提供
新北市於各大校園推出「性福巴士-大專院校巡迴愛滋防治宣導」，免費替民眾篩檢。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局為擴大愛滋防治，辦理「性福巴士-大專院校巡迴愛滋防治宣導」，將篩檢帶入校園中，讓學生可以免費並匿名快速篩檢，今年9月就有名大學生小遠看見攤位上前測試，一驗發現竟是陽性，但因發現得早，及時投藥，小遠並未發病。衛生局長陳潤秋表示，只要患者及早發現並規律治療，體內幾乎偵測不到病毒時，就可過著與一般人無異的生活。

衛生局表示，據調查，新北107年至109年新通報愛滋感染人數不斷下降，分別為369人、336人、257人，今年完成6萬2126人篩檢，陽性率約為0.6%，可見新北市防治有成。

衛生局長陳潤秋指出，愛滋病毒逐漸破壞人體免疫系統，當進入AIDS發病期，會因無法抵抗環境中的伺機性病源感染而死亡。由於潛伏期間無症狀、外表亦看不出異狀，且時間可長達5-10年，故透過主動篩檢確認是否感染，以求及時治療是唯一且極重要的一環。

陳潤秋表示，台灣醫學先進，感染者只要規律服藥到體內測不到病毒，代表幾乎不會透過性行為傳播愛滋病毒，並可如慢性病持續服藥追蹤，過著如常人般的生活。

衛生局表示，為了讓更多民眾主動篩檢受否遭感染，市府現在已規畫多元篩檢管道，包括衛生所、醫院都有匿名篩檢，另外衛生局還成立「愛滋快意篩檢預約專線」，只要民眾撥一通電話，市府就會派人至約定地點、時間提供快篩與諮詢服務，提升篩檢便利性。

衛生局 愛滋病

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