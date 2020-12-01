東北風影響／氣象局發布長浪警報 南投今晨最低溫

受到東北風影響，中央氣象局表示，基隆北海岸、台灣東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區易有長浪發生的機率，目前（09時）花蓮已觀測到2至3米左右的浪高，提醒民眾注意。

氣象局表示，今、明（1日、2日）兩天，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，今日並有局部大雨或豪雨發生的機率，明日亦有大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

實際上，受到東北風影響，今天清晨不少地區氣溫偏低，自動測站最低溫為南投中寮，氣溫僅14.8度。

氣象局表示，明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。