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北北基宜花豪大雨特報 本周最冷時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
受到東北季風影響，氣象局表示，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。圖/氣象局提供
受到東北季風影響，氣象局表示，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率。圖/氣象局提供

受到東北季風影響，氣象局表示，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風受地形舉升形成的層狀雲，覆蓋北台灣，北台灣陸地上的滯留性回波，大部分強度偏弱；北海岸、大台北山區及東北部有明顯降雨。

受冷空氣影響，今晨截至5時平地最低氣溫：新北石門區15.7度，桃園大溪區16.3度，新竹新豐鄉16.7度，宜蘭三星鄉16.7度，台北信義區17.2度。 

吳德榮表示，今、明(29、30日)兩天「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園多雲有零星飄小雨的機率，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定。北台濕冷，要注意添衣；中南部日夜溫差大，亦應注意。

今日各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部17至27度、南部17至29度、東部16至26度。 

吳德榮說，今天至周三(2日)白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；周三晚至周五(4日)冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境，周六(5日)冷空氣漸減弱。周二至周六皆受「東北季風」影響，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園以南影響小，中南部則皆是晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。

吳德榮 新竹 氣象局 天氣動態

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