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創傷難癒 諾獎女詩人葛綠珂：展示脆弱反而堅強

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學今天舉行首場時代對話講座，討論今年諾貝爾文學獎得主、美國詩人露伊絲．葛綠珂的作品。記者潘乃欣／攝影
台灣大學今天舉行首場時代對話講座，討論今年諾貝爾文學獎得主、美國詩人露伊絲．葛綠珂的作品。記者潘乃欣／攝影

人生瀕臨絕境時，展示脆弱反而帶來重生契機。台灣大學今天舉行首場時代對話講座，討論今年諾貝爾文學獎得主、美國詩人露伊絲．葛綠珂的作品。與談人之一、台大外文系教授廖咸浩表示，葛綠珂高中起受厭食症所苦，後期作品讓脆弱自然流露，演示脆弱如何成為救贖的起點。反觀許多年輕人沒辦法把苦講出來，常覺得要「跟世界拚了」；若能打開自我，反而不會覺得自己始終孤立。

廖咸浩爬梳葛綠珂生平，形容她是意識到「地獄無所不在」的作家。厭世的性格與她的成長背景有關，舉凡她的父親也是詩人，母親帶給她的壓力更嚴重，再加上死去的姊姊帶給她罪疚感，都是高中就患厭食症的潛在因素。葛綠珂曾說自己要和死亡調情，不是真的盼死，而是盼脫掉名為「女兒」的衣服。

廖咸浩分析，葛綠珂的作品風格素樸、簡約、坦然。細看她處理創傷的方式，早期作品傾向建立堅強的自我，後期則讓脆弱自然流露，比如她的作品「賦格」描述「而我受傷了。這弓／如今成了豎琴，它的弦深深／割入我手掌。在夢中／它既造成傷痕也縫合傷痕」。

葛綠珂唯一一本繁體中文譯作「野鳶尾」的譯者、詩人陳育虹則說，葛綠珂是早慧的詩人，她得厭食症不是為了死，而是想超脫肉體的境界。比如她的詩作「食魚蝮國度」，寫著「一尾食魚蝮拉長了身子，抬著頭／在青苔上滑行。空氣骯髒／難以擺脫的是生命，不是死亡／我懂。我也在那兒脫掉過一層皮」。這就像蛇在蛻皮，要忍受石子的折磨，但蛻皮後才能長大。

曾獲兩項詩獎的台灣大學校長管中閔擔任講座主持人，他從歷年諾貝爾得主作品分析，指出諾貝爾獎選出緊扣當前世界的重要課題，並做出重要回應的人。比如諾貝爾經濟獎曾頒給研究貧窮問題的專家，也曾般給研究氣候變遷如何影響經濟發展的學者。由此脈絡來看，葛綠珂能出線，在於她深刻討論「人的日常到底能不能過下去」，呼應新冠肺炎肆虐全球之際，讓大眾重新反思和認識這個時代的氛圍。

廖咸浩也說，疫情確實讓生活回不去了，諾貝爾官方人員曾問葛綠珂獲獎感言，她也說自己關心的是「日常生活的存續」，回應疫情之下不再普通，難像呼吸一樣自然的日常生活。

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諾貝爾獎 廖咸浩 詩人

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