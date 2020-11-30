台灣展現醫療實力 印尼醫事人員配合隔離來受訓

台灣因應新冠肺炎疫情，防疫成果亮眼。台大醫院不僅透過網路和印尼分享防疫經驗，更突破疫情限制，成功讓8名印尼種子醫事人員來台進行臨床訓練，展現台灣醫療軟實力。

台大醫院自2012年起與印尼醫界展開密切交流，今年因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，國際互訪、交流銳減，台大醫院改以視訊方式與印尼多家醫院進行線上主題課程及研討會。

如今即便印尼疫情嚴峻，台大醫院與外交部仍突破疫情限制，10月起陸續開始協助代訓8名印尼種子醫事人員，將展開為期4到6個月的臨床訓練，代訓醫師歷經14天居家檢疫、採檢及7天自主健康管理，才得以展開相關學習。

台大醫院今天上午舉辦開訓記者會，台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院過去也曾與非洲利比亞、蒙古、越南等國合作，今年因應政府新南向政策，不僅與印尼多家醫學院、醫院簽訂MOU，深化台印醫療合作，今年即便在疫情大環境下，也僅開放印尼醫師來台代訓。

來台接受代訓的印尼眼科醫師Jati也分享印尼當地的疫情狀況，他說，今年初疫情爆發以來，印尼民眾也相當緊張，3月份民眾人人戴口罩，因此當時並沒有大規模社區感染狀況，但隨時間流逝，民眾愈來愈鬆懈，加上政府為了復甦經濟，並未禁止室內外活動，導致如今確診數飆升。

Jati說，為了來台灣，他不僅在印尼做了核酸檢測確認為陰性，抵台後還要進行14天居家檢疫以及2次核酸檢測，防疫滴水不漏，台灣一人一室的居家檢疫模式也令他大開眼界。這次來台希望將青光眼治療技術帶回印尼，希望替印尼醫療環境盡一份力。