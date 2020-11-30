陽大附醫參與台灣醫療科技展 以先進技術造福更多病人

全國最大醫療科技盛事「台灣醫療科技展」邁入第四年，陽明大學附設醫院今年以胸腔外科、泌尿科與肝膽腸胃科團隊突破傳統治療方式，結合科技發展治療的新利器參與展出，今天先在醫院向民眾說明參展內容，期待未來造福更多宜蘭鄉親。

「台灣醫療科技展」12月3日至6日在台北南港展覽館展出，是生策會、生技中心、衛生福利部、經濟部、科技部及農委會聯合主辦的全國醫療科技盛事，陽大附醫今年特別結合陽明大學與交通大學規劃「陽明交大未來館」，展現科技進步帶來醫療的創新。

陽大附醫院長楊純豪表示，今年展出包括電腦斷層3D列印模型協助肋骨骨折重建固定外科手術；軟式輸尿管鏡搭配高功率雷射，解除腎臟、泌尿道結石、慢性攝護腺炎與慢性骨盆底疼痛問題，無傷口速復原；多功能體外震波治療儀解除男性隱疾勃起功能障礙；膠囊內視鏡與小腸鏡，克服傳統上下消化道內視鏡無法觸及的小腸部分，對於小腸疾病具有很不錯的診斷價值。

胸腔外科主任蔡建和表示，宜蘭肋骨骨折的病人很多，醫院以鈦合金互鎖式骨板結合電腦斷層3D列印技術，術前先列印出骨折肋骨，規畫骨板曲率、弧度、骨板骨釘長度等，使骨板和肋骨更為貼合，為病人事先量身製作，縮短手術中調整時間，降低手術後遺症。

腎結石變大、出現腰痛或血尿等症狀甚至合併有感染問題、尿路阻塞等，陽大附醫使用軟式輸尿管鏡，經由人體的天然開孔尿道，搭配高功率雷射進到腎臟把石頭擊碎、取出，無傷口、結石廓清率佳，是國內少數能開此項手術的醫院。

攝護腺炎是男性常見疾病，病人常會出現會陰、陰莖、睪丸及恥骨弓上部位的疼痛不適，排尿困難和射精疼痛等，醫院採用多功能體外震波治療儀以震波能量進行治療，促進陰莖組織血管內皮修復與血管新生，改善末梢神經，達到提升勃起療效，治療不具侵入性，安全性高。