明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩 最重罰6000元

中央疫情指揮中心宣布秋冬防疫專案，明天起上路，民眾進入八大類場所強制佩戴口罩。台北市環保局表示，環保局已持續加強人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等240處場所周邊環境消毒。此外，垃圾收運勤務車輛於出勤前後，也都會執行全車消毒。

環保局提醒，防疫期間凡違規亂丟口罩者，第一次查獲之罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。

另外，居家檢疫或隔離者排出的垃圾，也會與一般家戶垃圾區隔處理，由環保局委託民間業者組成防疫車隊協助收運，藉此減少防疫破口，守護民眾健康。

環保局呼籲，民眾於公共區域活動或外出倒垃圾時，務必配戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，而使用過後的廢棄口罩，也應使用專用垃圾袋以一般廢棄物處理，或確實丟入行人垃圾桶中。

中央疫情指揮中心今再公布24例境外移入，北市環保局為保障民眾戶外活動安全，已持續加強北市人潮常聚集之9大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）共240處環境消毒作業。

環保局表示，北市府每周定期以稀釋漂白水或四級銨噴消，減少新冠肺炎病毒於環境中流布機率。若出現確診個案，環保局也將依循衛生機關疫情調查結果，即時辦理確診個案居住或工作地周邊50公尺戶外公共場所環境及溝渠消毒，降低人潮移動感染病毒風險。

環保局表示，為保障民眾排出垃圾過程安全無虞，該局垃圾車於出勤前及值勤完畢後，都會進行全車消毒，確保車輛不受病毒污染，降低潛藏的疫病傳播風險。

環保局指出，日前疫情雖趨緩，但北市居家檢疫人數自6月7日大解封時2679人，至11月28日仍增加至6332人，面對檢疫人數持續增加，環保局未曾鬆懈，仍依SOP執行檢疫垃圾收集清運，杜絕防疫破口。