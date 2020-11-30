快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

今年第4起！大學生行經彰化139縣道 過彎失控自撞路樹身亡

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩 最重罰6000元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局提醒，防疫期間凡違規亂丟口罩者，第一次查獲之罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。本報資料照片
北市環保局提醒，防疫期間凡違規亂丟口罩者，第一次查獲之罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。本報資料照片

中央疫情指揮中心宣布秋冬防疫專案，明天起上路，民眾進入八大類場所強制佩戴口罩。台北市環保局表示，環保局已持續加強人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等240處場所周邊環境消毒。此外，垃圾收運勤務車輛於出勤前後，也都會執行全車消毒。

環保局提醒，防疫期間凡違規亂丟口罩者，第一次查獲之罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟、以免荷包失血又變成防疫公敵。

另外，居家檢疫或隔離者排出的垃圾，也會與一般家戶垃圾區隔處理，由環保局委託民間業者組成防疫車隊協助收運，藉此減少防疫破口，守護民眾健康。

環保局呼籲，民眾於公共區域活動或外出倒垃圾時，務必配戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，而使用過後的廢棄口罩，也應使用專用垃圾袋以一般廢棄物處理，或確實丟入行人垃圾桶中。

中央疫情指揮中心今再公布24例境外移入，北市環保局為保障民眾戶外活動安全，已持續加強北市人潮常聚集之9大類場域（捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館）共240處環境消毒作業。

環保局表示，北市府每周定期以稀釋漂白水或四級銨噴消，減少新冠肺炎病毒於環境中流布機率。若出現確診個案，環保局也將依循衛生機關疫情調查結果，即時辦理確診個案居住或工作地周邊50公尺戶外公共場所環境及溝渠消毒，降低人潮移動感染病毒風險。

環保局表示，為保障民眾排出垃圾過程安全無虞，該局垃圾車於出勤前及值勤完畢後，都會進行全車消毒，確保車輛不受病毒污染，降低潛藏的疫病傳播風險。

環保局指出，日前疫情雖趨緩，但北市居家檢疫人數自6月7日大解封時2679人，至11月28日仍增加至6332人，面對檢疫人數持續增加，環保局未曾鬆懈，仍依SOP執行檢疫垃圾收集清運，杜絕防疫破口。

北市 疫情 口罩

延伸閱讀

議員轟丁怡銘享調虎離山特權？ 北市警：停車便民服務

北市首創娛樂稅減半課徵7個月 12月1日起跑

12月1日起秋冬防疫上路 進出桃園機場須佩戴口罩

秋冬防疫專案12月起上路 進出桃園機場須佩戴口罩

相關新聞

新冠肺炎衝擊愛滋照護 專家提三大策略因應

從年初開始新冠肺炎疫情便在各國延燒，也連帶影響愛滋病的醫療照護，導致HIV感染者與風險族群無法規律檢測、接受治療。台灣在...

搭機捷遭電扶梯劃傷見血？ 桃捷喊冤澄清：台鐵的

有民眾控訴日前搭乘機捷，竟然被電扶梯上的針狀物劃傷見血；對此桃園捷運公司今天出面喊冤澄清，台鐵連接機捷A1(台北車站)的...

健保調漲甲乙案選哪個？ 陳時中：我偏向選中間的丙案

針對健保費率調升，全民健保會審議結果擬有甲案和乙案。衛福部長陳時中今接受質詢時表示，他偏向中間的丙案，將做好考量之後再報...

【專家之眼】雪中炭熄的旅遊補助是什麼邏輯？

觀光業引頸期盼的新旅遊補助方案，交通部終於將在12月推出。不過因年中錦上添花補助，造成銀彈耗盡，本期補助遠不如前次，我國...

能吃嗎？木瓜切開驚見「盤絲洞」 內行勸阻曝嚴重後果

食物變質過期會飄出臭酸味或外觀改變，就有一名女網友切開木瓜時，發現中間布滿「白色細絲」，讓她好奇是否能安心食用，照片在網上曝光，網友看完後急忙勸阻，並直言吃下去恐傷身。

新世代藏酒智慧科技 精釀沉韻美好生活

此案屋主最大的設計要求，就是將他鐘意的一幅字畫融入空間之中，並以現代風格包裝並使之成為最大的亮點，於是接受委託的晨陽設計團隊從尋找字帖甚至親自臨摹...

他搭機捷遭電扶梯劃傷見血 竟是扶手「針狀物」惹禍

公共場合的電梯和手扶梯是容易發生意外的場所，日前有人搭乘桃園機場捷運手扶梯時，竟遭扶手帶上的突起物劃傷，手掌被割出一道長長的傷口，讓他擔心會不會因此受感染。

明起八大場所強制戴口罩 北市：亂丟口罩 最重罰6000元

中央疫情指揮中心宣布秋冬防疫專案，明天起上路，民眾進入八大類場所強制佩戴口罩。台北市環保局表示，環保局已持續加強人潮易聚...

美豬進口5大管理原則 黃偉哲：資訊要標示清楚

經濟日報今公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，各縣市首長包含新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台...

真的有高雄發票先生 5,281張小額發票中30張

「有啦，是9-10月這一期的統一發票，5,281張發票，中了30張，其中八張是雲端發票，總共中了8,400元。」高雄國稅...

台北資訊月12月2日線上線下同步開跑 VR電競機現場體驗

不畏疫情，台灣下半年眾多展會還是如期展開，「109資訊月」也將於12月2日至12月6日於台北世貿一館開跑，緊接著至月底前...

海象欠佳 台東明天往返綠島船班全部取消

東部航務中心今天表示，因東北季風持續，海象不佳風浪過大，基於安全考量，明天台東往返綠島船班全數取消；後天船班將視海象狀況...

熱門新聞

精力旺盛！老公每晚都要 人妻崩潰喊「好害怕關燈那一刻」

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度周四慎防更強冷空氣

從警沒尊嚴！改當工程師 前女警訴心聲：給我10萬也不回去

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

海灘驚見藍色類外星生物 「海裡最美的殺手」身分曝光

藏壽司16款「鬼滅之刃」扭蛋登場！還有炎柱玩偶帶回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。