美豬進口5大管理原則 黃偉哲：資訊要標示清楚

經濟日報今公布「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，各縣市首長包含新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚出席到場。被問到行政院公布的萊豬五大進口原則，黃偉哲指出，要讓消費者有選擇機會，資訊就需標示清楚。

行政院長蘇貞昌26日公布「進口豬肉之全方位管理措施」，包含「未查廠不給進口」等五大原則，據了解，仍有高達六成民眾對進口萊豬有疑慮。媒體詢問各縣市首長是否考慮呼籲中央清楚標示「萊劑」部分。

第一個受訪的黃偉哲表示，政策溝通不論中央或地方都是必須的，讓消費者有選擇機會，基於這個選擇，資訊上就必須要標示清楚。

黃偉哲說，許多地方政府會議會都通過零檢出，但地方及中央在法規上有一定制度，我們要遵循這個制度走。目前各縣市的因應作為都蠻好，我們也會遵循地方民意及整體制度，最好讓消費者有選擇的權利。

黃指出，如何落實團膳、營養午餐、進口商對於進口豬肉製品的作法及規定，如何讓肉丸 、香腸等業者不要使用萊豬，這部分地方政府有因應作為，行政管理可以做的會全力做。