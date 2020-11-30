台北資訊月12月2日線上線下同步開跑 VR電競機現場體驗
不畏疫情，台灣下半年眾多展會還是如期展開，「109資訊月」也將於12月2日至12月6日於台北世貿一館開跑，緊接著至月底前將依序巡迴台中國際展覽館、台南南紡世貿展覽中心、高雄國際會議中心等4站。但為了減緩疫情帶來的衝擊，主辦單位也首次同步建構了資訊月線上展，利用開源軟體結合3D建模，將展館風貌如實呈現在線上，並以VR 360介面取代線上型錄，增加線上探索的豐富性，同時於實體展開展期間實地取材、即時更新展覽現況。
資訊月現場除了dynabook將發表新世代不到1公斤的翻轉筆電、MSI全新第11代Intel Core商務筆電系列全台首賣、趨勢科技祭出PC-cillin 2021雲端版超值優惠方案，進場時體驗「宏碁AI智能移動式感測報到系統」，於教育科技展會場展示「宏碁AI智能精準投放系統」、「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」等應用服務之外，中華電信也將5G最新應用搬到主題館，讓民眾體驗透過手機和5G高速網路，下載超高畫質的影片，再利用與智慧眼鏡的串接，實現在家就能欣賞80吋超大螢幕的臨場感。
而同步展開的教育科技展也針對師生居家自主健康管理及防疫期間的學習需求，以及校園防疫安全為主軸，特別規劃「防疫不停學主題館」，邀請Google、力宇教育、台灣微軟、亞迪電子、奇勤科技、南一書局、臺師大、優派國際等單位至現場展示新世代科技學習解決方案。
主辦單位更與VAR LIVE合辦「2020資訊月VR競技錦標賽」，將於12月5日在台北資訊月活動現場開打全國總決賽，採用VAR LIVE所開發全球首創的電競一體機「VAR BOX」，進行指定競賽項目「OVER KILL極限對決」的最終決戰。VAR BOX獨家定位防暈技術改善了VR遊戲普遍容易使玩家暈眩的缺點，並內置多款不同類型遊戲，包括模仿IPSC射擊訓練遊戲、考驗反應的人質拯救遊戲、訓練速度的喪屍遊戲以及4對4搶點式線上對戰遊戲等，在台北資訊月展期間也開放民眾免費體驗。
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