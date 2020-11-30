國衛院創SLOG化療 胰臟癌延命近1年

「用國衛院最新化療複方(SLOG)，降低血液毒性副作用，可延長胰臟癌病患存活期11.4個月！」國家衛生研究院癌症所長陳立宗30日表示，國衛院為台灣胰臟癌病人量身定作治療複方SLOG，已完成第I/II期臨床試驗。

亞洲病患須量身治療

陳立宗表示，胰臟癌是高度致命的惡性腫瘤，在診斷時有80~85%的患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒；目前全世界胰臟癌5年整體存活率低於5%，而全身性化療是作為無法手術的局部晚期或轉移性胰臟癌的第一線標準治療；「透過國衛院的化療複方SLOG，能延長整體存活期至11.4個月！」

「國際上常用的複方化療包括FOLFIRINOX與AG。」助研究員級主治醫師姜乃榕報告，與單獨使用健擇/健仕（gemcitabine）相比，可有效延長此類病人整體中位數存活期達8.5~11.1個月；然而，亞洲族群的病人在使用後會有較高的血液毒性，尤其是第3／4級的嗜中性白血球低下、貧血與血小板低下。

具療效且副作用低

姜乃榕表示，本次計畫總共收錄73位病人，研究團隊使用健擇/健仕800mg/m2及歐力普/益樂鉑（Oxaliplatin）85mg/m2每2週1次的靜脈注射，加上每天分2次給予35mg/m2的愛斯萬膠囊（TS-1）（最高劑量為一天120mg）和30mg的芙琳亞膠囊（Leucovorin），連續口服7天，每2週為1個療程（簡稱SLOG複方）。

在第II期的結果顯示整體緩解率為40.7%(腫瘤縮小30%以上），中位數無惡化存活期為7.6個月（95%信賴區間為5.6–11.0個月），整體存活期為11.4個月（95%信賴區間為8.1–16.3個月），成效令人滿意；且病人接受SLOG與接受FOLFIRINOX和AG相比，有較低的第3／4級的嗜中性白血球低下和腸胃道等副作用。

國衛院強調，由上述結果證明，SLOG是一個具有療效且副作用較低的化療複方，是專為台灣胰臟癌病人所設計，並且可在門診完成藥物注射的治療方式，給予病人相當的便利性，目前也已經應用在實際臨床治療上。

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