北市明起8大場所強制戴口罩 違者最高罰1萬5

因應中央流行疫情指揮中心提出「秋冬防疫專案－社區防疫」，北市府12月1日起，也強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應配戴口罩。

北市研考會表示，民眾若未依規定配戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由各地方政府各目的事業主管機關進行裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

研考會表示，依中央流行疫情指揮中心公告的社區防疫內容，北市府已經要求北市轄管的公有場館一線員工皆須配戴口罩，以建立北市府員工與洽公民眾健康的第一道防線。

研考會表示，北市府希望透過秋冬防疫專案，提醒市民朋友，凡進入八大類場所，例如公有場館、大眾運輸等，均須配戴口罩，假使有不配合之民眾，將予柔性勸導，如經勸導不聽者，本市公有場館得拒絕其進入，或大眾運輸有權拒絕載運，假使民眾堅持不配戴口罩並強行進入，將依規定逕行裁罰。

至於民眾如有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離、或有適當阻隔設備的前提下，則可在飲食期間暫時取下口罩。另外，台北市老人據點將持續辦理共餐服務，並要求維持社交距離、採梅花座或使用隔板，且使用個人專用餐具原則辦理。

至於台北市公有市場、夜市及其他人潮易聚集的戶外場所，北市府也將加強宣導民眾配戴口罩，保障你我的健康。