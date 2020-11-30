首屆「宜蘭街頭文化藝術節」邀舞林高手同台較勁獎10萬

宜蘭縣政府首次舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」即將登場，包含街舞大賽、塗鴉創作展、饒舌演唱會、街頭文化講座、街頭市集及高校學生聯合舞展等，為了吸引全台各地優秀選手同台競舞，縣政府祭出10萬元競賽總獎金，號召舞林高手齊聚宜蘭，展現多元街頭文化。

宜蘭街頭文化藝術節將於12月5日至6日登場，街舞大賽目前約有130組報名參賽，尚受理報名中，精彩可期。街舞大賽分成「地板」、「全舞風」、「混合舞風車輪戰」組，地板第一名獎金3萬元，第二名獎金2萬元；全舞風第一名獎金2萬元，第二名獎金1萬5千元；混合舞風車輪戰冠軍一名獎金1萬5千元。

主辦單位同時也邀請Faster、OranG寫手之橙、DISK、PHILP北極熊、Eason等5位知名塗鴉藝術家現場創作大型作品，市集則有街頭潮牌、黑膠唱片、刺青、競賽滑板、古著等主題攤位以及講座分享。

宜蘭縣在3年前曾經舉辦14校聯合舞展，引起熱烈討論及迴響，不僅重新擾動在地街頭文化交流，更喚起許多年輕人返鄉成立協會，培育街頭文化種子；今年縣政府特別把學生聯合舞展擴大能量，成為宜蘭街頭文化藝術節，並以「藝結金蘭」為主題，連結嘻哈精神與在地街舞文化資源，期待透過藝術節的方式貼近年輕世代。

今年也一樣有「學生聯合舞展」，不僅包含羅東高工、蘭陽女中、南澳高中、宜蘭國小、宜蘭高中、宜蘭大學等13間從國小至大學的在地學校參與，還安排Fus福斯花式籃球、LAD-PaperGroup、宜蘭泰雅妹妹、Endless Crew等團隊共同演出，學生們都非常期待與縣內外夥伴交流觀摩。