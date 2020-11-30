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新冠肺炎衝擊愛滋照護 專家提三大策略因應

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
新冠肺炎恐影響HIV醫療照護，台灣同志諮詢熱線政策推廣部主任杜思誠（左）及台灣愛滋病學會理事長洪健清（右）建議可用三大超前部署因應。記者楊雅棠／攝影
新冠肺炎恐影響HIV醫療照護，台灣同志諮詢熱線政策推廣部主任杜思誠（左）及台灣愛滋病學會理事長洪健清（右）建議可用三大超前部署因應。記者楊雅棠／攝影

從年初開始新冠肺炎疫情便在各國延燒，也連帶影響愛滋病的醫療照護，導致HIV感染者與風險族群無法規律檢測、接受治療。台灣在這波疫情下，雖交出好成績，有近九成的感染者仍穩定回診，且有七成以上風險族群維持原有篩檢頻率。但專家表示，因應未來新冠肺炎疫情變化，仍須做好遠端照護、多元篩檢以及調整用藥等三大超前部署因應，以減輕HIV疫情惡化。

台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）提出2020要達成「90-90-90」的目標，希望90％感染者知道自己的狀況、90％知道病況的感染者有接受藥物治療、90％服用藥物治療的感染者病毒量獲得控制。

然而今年受到新冠肺炎的衝擊，可能影響HIV照護，導致HIV疫情惡化，尤其預估明年的HIV疫情將不降反升，增加50萬人死亡。

一份亞太區「新冠肺炎對HIV患者照護影響調查」，針對台灣、香港、日本、韓國等十個國家地區的感染者、風險族群及醫師進行共1265份的問卷調查，也發現亞太區平均僅剩65％的感染者仍穩定回診；亞太區感染者維持相關檢測者頻率減少21.5％；風險族群亞太區則有近半數減少篩檢頻率。

另有41%的醫師表示，新冠肺炎期間定期回診領取抗病毒藥物的感染者呈現減少趨勢，61%的醫師表示風險族群對暴露前預防性投藥（PrEP）的需求也降低。

但洪健清表示，在這波疫情中，台灣表現亮眼，仍有86%感染者穩定回診、97%感染者定期進行HIV病毒量等相關檢，在高風險族群的檢測頻率，也僅減少3.03％。除了和台灣在新冠肺炎有不錯的防疫成績有關外，持續推動的居家篩檢也讓高風險族群篩檢量不至於降太多有關。

然而新冠肺炎疫情持續且未來不確定性仍高，洪健清建議，可透過三大超前部署應變，包含：以社群工具關心感染者打破空間限制並即時的遠端協助；醫師調整用藥策略，讓感染者免於頻繁回診；擴大多元篩檢管道，讓風險族群掌握健康不間斷。

台灣同志諮詢熱線政策推廣部主任杜思誠則表示，若未來國內新冠疫情出現變化，也可參考國外的方式維持感染者醫療照護，如菲律賓有基金會購置電動腳踏車，以便配送藥物與物資；美國紐約則採遠距視訊看診、提供醫院外的多元取藥方式，以減輕新冠肺炎所造成的衝擊。

新冠肺炎 疫情 愛滋病

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