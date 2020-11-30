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「菜英文」出糗！林務局甲仙六義山解說牌緊急撤下

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
甲仙六義山介於台南市與高雄市交界處，登高後可遠眺南化水庫，解說牌的英文錯誤內容遭外籍人士抓包。圖／取自屏東林管處網站
甲仙六義山介於台南市與高雄市交界處，登高後可遠眺南化水庫，解說牌的英文錯誤內容遭外籍人士抓包。圖／取自屏東林管處網站

高雄甲仙六義山步道登高後可遠眺南化水庫美景，來自美國的背包客李小飛（Asher Leiss）出遊時發現，林務局製作的解說牌英譯內容牛頭不對馬嘴，內容跟步道完全沒有關聯，甚至提及「同人誌網站」等文字，影片上網後引發熱議。屏東林管處承認疏失，昨天已將解說牌撤下，預計2周後更新重設。

李小飛是定居高雄的美籍人士，平日常在各地出遊介紹美景，11月28日，他將出遊甲仙六義山步道的影片上網，並以「全台最爆笑的戶外中英文對照看板」下註解，影片提及，他發現步道解說牌的英文翻譯內容十分好笑，雖然中文是介紹周遭環境，但英文內容卻是跟六義山完全無關，影片內容點閱率高，還有網友回應說「好好玩～好氣又好笑」

李小飛說，以前看過很多翻譯很差的看板，如拼錯字或文法怪怪的，但只要語意傳達正確就好，這次卻是拷貝自完全不相干的內容來貼上，從辦公室到印刷、豎立等過程，都沒有人舉手說這裡怪怪的，「真的超級好笑」。

屏東林管處表示，這面告示牌是在公館入口處，大約已經設置10年，28日晚間發現錯誤，昨天（29日）已經去撤下，林務局在107年曾全面盤點解說牌誌內容，這一座沒有清查到，因此未針對文字內容詳加檢視，今後會更小心謹慎處理。

林管處說，一周內會全面調查轄區內所有牌誌的中英文內容，如有錯誤會儘速修正，感謝李小飛幫林務局發現問題，也希望邀請他到屏東林管處的轄區指導。

得知解說牌內文有誤，林務局屏東林管處人員昨天已經上山去將解說板取下更正。圖／屏東林管處提供
得知解說牌內文有誤，林務局屏東林管處人員昨天已經上山去將解說板取下更正。圖／屏東林管處提供
背包客李小飛揪出解說牌上錯置的英文翻譯內容，竟然出現同人誌網站等文字。記者徐白櫻／翻攝
背包客李小飛揪出解說牌上錯置的英文翻譯內容，竟然出現同人誌網站等文字。記者徐白櫻／翻攝

屏東 南化水庫

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