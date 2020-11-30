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推動北橫國家風景區 桃園風管處多場座談會解決疑慮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫無論自然景觀和人文都很有特色，圖為復興橋日出。圖／桃園市復興區公所提供
北橫無論自然景觀和人文都很有特色，圖為復興橋日出。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市政府推動北橫國家風景區劃設，並於今年10、11月辦理11場地方座談會，深入地方說明劃設國家風景區相關內容，解決地方疑慮。

桃園市政府風景區管理處廖育儀處長表示，成立國家風景區後土地使用、開發管制仍依原有各目的事業主管機關法規辦理，國家風景區管理處將以推動觀光為目的，並非為了管制土地，民眾無須多慮。北橫國家風景區未來將以北橫自然特色及在地人文歷史為發展主軸，而且在原鄉地區的國家風景區皆需成立共同管理機制，讓原住民參與國家風景區範圍內相關計畫，其中原住民委員需占二分之一以上。

國家風景區成立後，都會訂定相關的產業輔導計畫，按「原住民族工作權保障法」對於政府機關進用原住民也有比例規定。廖育儀指出，國家風景區成立後有較充足的中央經費挹注在地方觀光建設，各原管轄機關與中央權責無衝突，且屬互助關係，共同推展地方觀光，相輔相成。    

民眾對於「國家風景區」跟「國家公園」常常混淆，誤解劃入國家風景區後管制更多。廖育儀說明，國家公園管理機關為內政部營建署各國家公園管理處，其主要以保育為主，以國家公園法規範；國家風景區隸屬交通部觀光局，主要工作為推動觀光發展設立，根據發展觀光條例第11條所劃設，推動北橫國家風景區提升北橫地區觀光發展

廖育儀強調，桃園是國門之都，桃園國際機場來客數逐年成長，可是北橫缺乏中央層級整合行銷，造成國際遊客在桃園大多只是「路過」，機場稅每年提撥50%至「觀光發展基金」，其中大部份投入各國家風景區，辦理各種軟硬體觀光建設及輔導，北橫地區因為不是國家風景區，所以缺乏中央資源挹注，也未被納入國家整體觀光行銷推廣體系。

根據交通部觀光局統計2019年來台國際旅客已突破1148萬人次，未來將有機會突破1200萬人次，雖然目前受疫情影響，國際觀光客不如以往，但未來發展仍有無限潛能，為讓更多觀光資源挹注，桃園市政府全力推動成立國家風景區，盼促成各方共識將北橫觀光發展推向國際。 

桃園市政府風管處推動國家風景區，已經在辦11場說明會和地方溝通，圖為石門水庫壩頂遠眺北橫山脈。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府風管處推動國家風景區，已經在辦11場說明會和地方溝通，圖為石門水庫壩頂遠眺北橫山脈。記者鄭國樑／攝影

國家風景區 北橫 原住民

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