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奧萬大遊覽車翻覆21人傷亡 駕駛無大客車違規事件

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡。圖／讀者提供
11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡。圖／讀者提供

交通部公路總局表示，11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡，交通部公路總局下午1時40分成立「1130高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。

公路總局表示，本次事故共計21人受傷(1人死亡，5重傷，15人輕傷)，受傷人員已分送埔里榮民醫院及埔里基督教醫院，已要求高統遊覽車股份有限公司，台區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

公路總局說，這次事故原因尚待警消單位後續調查，目前得知事故車輛分別為高統遊覽車股份有限公司所有568-TT 號營業遊覽大客車，定檢及駕駛人林○萣資格均符合規定。

公路總局補充，駕駛所有違規件數（含已結、未結）確認無職業大客車違規情況，均機車及小客車違規（駕駛個人的全數違規數量，並不是拿到大客車職業駕照後的統計）。

11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡。圖／讀者提供
11月30日中午12時36分許，奧萬大聯外道路方向1.5公里處發生高統遊覽車股份有限公司568-TT號遊覽車翻覆事故，造成21人傷亡。圖／讀者提供

遊覽車 事故 埔里

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