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早餐吃蛋餅油條最對味！VERSE創辦人張鐵志最鍾情的早餐

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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採訪．撰文=羅之盈

蛋餅加一根油條，這就是文化質青張鐵志鍾情的早餐

「常有人說台灣飲食文化特色是多元融合，是也沒錯，但如果去東南亞看看，就會發現台灣並沒有比別人更多元」，張鐵志咬下一口酥酥脆脆的蛋餅，早晨時光並沒有讓他的語速放慢，「相對于其他世界，我覺得比較大的特色，可能還是中國跟日本的混種，這應該是台灣最特別的地方」。

這家位於台北民生社區的永和豆漿，厚蛋餅是它的招牌。

台灣融合中國文化 發展出獨有特色

他停下筷子，以眼前這盤蛋餅為例，快腔快板地解釋，中國本身各省各區各地文化異質性很強，台灣很特別的融合中國各地文化，這幾年又開始發展本土特色，產生了獨特性，比如說燒餅蛋餅油條大陸也有，但在台灣跟大陸很不一樣，再加上日本文化影響，深入日常生活或是飲食習慣，混種出獨有特色。

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永和豆漿的蛋餅厚餅皮，在嚼勁中帶著軟實。

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除了麵香還有蛋香。

在台北眷村長大的張鐵志，平時吃米飯炒菜，但到了週末，時常會有「麵食宴」，來自河南的爺爺奶奶會在家和麵撖麵，還是孩子的張鐵志，則穿梭其中瞎幫忙，有時是包子、有時是餃子，有時是牛肉麵、有時是湯圓。

張鐵志說，「我很喜歡吃東西這件事，也愛吃麵食，但沒有特別愛，中式西式日式都可接受。應該是說，我一直生活在城市，又不是住在一個遺世孤立的眷村，混合是很普遍的」。

永和豆漿的蛋餅 成張鐵志對台北的鄉愁

話還沒說完，張鐵志已經掃空1盤蛋餅，頻頻唸叨這是他對台北民生社區的鄉愁，這間永和豆漿的蛋餅厚餅皮，不似大陸東北大餅那般硬韌，最好正反兩面都煎到「恰恰」，不僅在嚼勁中帶著軟實，咬出的濃郁麵香，則伴隨著雞蛋好滋味，加一點醬油，加一點辣，「哎！無論如何我今天就是擁護蛋餅，這個融合混種的特質就是它最大的特色，全世界唯一」，張鐵志興奮地說。

Q：小時候早餐吃什麼？

小時候早餐大多是台式麵包，我非常喜歡，特別是葱麵包和肉鬆麵包，直到現在我還是非常愛，比如說去坐高鐵，也會特別去底下的麵包店買肉鬆麵包，還有起酥麵包，這也蠻愛的，只是現在好像少見一點，所以對我來說，台式麵包是很重要的。

Q：如果有外國朋友來台灣，你會帶他吃什麼類型的早餐？

我會帶他去美而美類型的早餐店，我覺得太特別了，有台灣style的西式漢堡三明治，也有中式蔥抓餅煎餃，就很怪（笑），什麽都可以吃到。甚至還有鐵板面，那原本是搭配著牛排，後來不知怎麼了，竟然獨立出來了，有了自己的生命。混合很多料理的美而美，非常台灣。

Q：有沒有印象深刻的外國早餐？

我非常喜歡吃可頌，在巴黎只有1杯咖啡加可頌，可能真的就覺得good enough。然後我以前在紐約留學，我家巷口是一個很有名的美式早餐店Tom's Diner，甚至有美國歌手寫了一首歌給它，就是吃漢堡、培根、煎蛋、炒蛋、咖啡、薯餅這些，便宜又大碗，大概4、5塊美金，我現在每次去都會特別去吃。

張鐵志

文化議題作家，長期關注社會變動、民主化與搖滾樂，曾任《號外》總編輯、《彭博商業週刊中文版》總主筆、《報導者》總主筆等職務，今年創辦《VERSE》雜誌。

【本專題與2020臺北文創記憶中心共同製作】

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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