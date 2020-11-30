力抗百年大旱 北大特區每日回收5千噸水再利用

極端氣候加劇，台灣恐面臨百年大旱。為有效利用水資源，新北市於台北大學特定區設置全台第一座大型薄膜生物污水處理廠，每日最多可提供5000噸回收水，作為民眾洗車、沖馬桶、澆灌使用，鄰近的桃子腳國中小因此每月省下2000噸自來水，一年省了14萬水費。水利局表示，未來也會在三鶯藝術村及擴大都市計畫區設置回收水系統，並建置專管提供公有建物、空間使用，另研擬相關法令，要求私人廠房、建物也接管。

水利局指出，今年3月起耗資864萬元，設置1700公尺專管，將回收水再加氯消毒後，以加壓方式從處理廠運送至學校、活動中心及公園使用，另也在處理廠周邊設置8處棒棒糖取水點，供民眾使用。

水利局長宋德仁說明，由於此回收水屬於三級處理，人體不宜直接接觸，因此取水點有設立告示牌，提醒民眾非生活用水，建議用來澆灌、洗地板、洗車、沖馬桶等。

宋德仁表示，北大特區為首座示範地點，未來也會於三鶯水資源中心設置回收水專用系統，提供區內公有建物及生態池使用；另將研議在蘆北、塭仔圳、新店十四張重劃區及樹林汙水處理廠用地，設置水資源回收中心，建置專管提供公有建物及空間使用，並研擬相關法令，要求私人建物也接管，減少水資源浪費。