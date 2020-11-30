12月起健保給付癲癇新療法 近百患者每人省逾60萬元

癲癇是大腦皮質神經細胞不正常放電造成，疾病發作時，病患可能出現昏迷、全身抽搐、一側手腳局部抽搐、感覺異樣，也可能持續重複同一動作，對生活品質影響很大。「迷走神經刺激術」是在患者左側鎖骨或腋下的皮下植入一個「迷走神經刺激器」，由導線連接至左側迷走神經，藉由電刺激降低癲癇的發作頻率與嚴重度。

健保署今宣布，自今年12月1日起同意將整組「迷走神經刺激」醫材納入健保給付，只要事前審查通過，每名病患可以省下超過60萬元的醫材費用，估計每年可照顧近百名頑固性癲癇患者，減少其急診與住院頻率。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，現在癲癇治療以藥物為主，但若病人已用2種以上藥品，每種藥品都已經達到最大的合理治療劑量，癲癇發作仍不能受到良好控制，可稱為「頑固性癲癇」，往往必須開刀。但已有臨床經驗發現，部分病人不適合進行腦部手術，或開刀治療後仍沒有顯著改善，這個時候就應嘗試「迷走神經刺激術」。

黃兆杰說，在考量其臨床效益及必需性後，全民健康保險藥物給付項目及支付標準（特殊材料）共同擬訂會議今年9月討論後，同意將「迷走神經刺激器」及其裝置過程所需的「導線」、「穿洞器」等組件納入給付，整組給付約60萬6178元，從12月1日起實施。

黃兆杰說，此給付需事前申請審查，經由醫師臨床評估是否符合其適應症，必須為無法以癲癇手術治療，或曾以癲癇手術治療失敗的頑固性癲癇病人。估計健保一年挹注6千多萬預算支應，約有百人次受惠。