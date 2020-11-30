故宮：無更名問題 立委：不應歸屬部會

近日傳出行政院有意將故宮博物院改名為「華夏博物院」並改隸文化部。對此，故宮院長吳密察今天表示，故宮絕對沒有更名問題，改隸文化部門也是

符合世界趨勢的想法。但國民黨立委林奕華反駁，世界各知名的博物館均不受任何部會管轄，都屬於獨立運作的機構，吳密察則回覆，目前無適合故宮性質的機關位階。

預算不受更動影響

立法院教育文化委員會30日上午針對故宮博物院預算案進行審查，故宮院長吳密察出席並對近日傳聞做出回應說，雖和行政院有討論各國對博物館的行政安排，但沒有考慮過更名，也表示就算有任何的編組更動，也不會影響所審預算案之執行。

吳密察也補充，世界上沒有一個知名的博物館是直接被總統或總理府所管轄，都是隸屬於文化部門底下，主要是為了遵守「臂距原則」。「臂距原則」是指文化行政工作中，政府透過中立機構來進行政策推動的處理原則。此舉可避免政府將手伸入藝文事務中。

隸屬？降階？獨立？

立委林奕華對於故宮改隸後到底歸屬哪個主管機關或是獨立運作提出質疑。他舉巴黎羅浮宮、大英博物館等知名博物館為例，表示他們均是以獨立機構形式運作，而非隸屬於任何一個部會機關。同時也對於吳密察在編組的態度上不明確表達不滿。

然而，雖然吳密察澄清就算故宮改隸文化部也不會有「上下之分」，但以表示目前台灣仍沒有一個適合的機關位階能為故宮這類特殊機構所適用，會向政府提出建議，一切編制尊重行政院決定。但這樣的說法林奕華並不接受，她表示，故宮院長屬於政務官，決策不應受其他部會策略影響。

立委們會中要求往後故宮應主動釐清大眾疑慮，而非利用預算審議時間才針對傳聞進行回答。立院將在日後針對此事進行專案報告，討論故宮未來行政歸屬。

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