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缺水停灌非偶然 專家籲重視氣候危機

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
左起中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄、立委洪申翰、中研院前院長李遠哲、台大社會系副教授劉仲恩、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田共同出席記者會。(photo by 臧品安／台灣醒報)
左起中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄、立委洪申翰、中研院前院長李遠哲、台大社會系副教授劉仲恩、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田共同出席記者會。(photo by 臧品安／台灣醒報)

「缺水停灌不是偶然，氣候危機需要立即行動！」立委洪申翰偕同各領域科學家於30日召開記者會，指出目前的旱災與停灌危機、夏季破紀錄的高溫等，都不是偶發現象，氣候危機已在眼前，呼籲政府在擬定政策時，應納入氣候變遷危機的思考，提升減碳的氣候目標至近零碳排，不要再閃避台灣在全球氣候危機中的責任。

氣候危機近在眼前

「今年進入中度至強度等級的反聖嬰現象，會造成春季雨量偏少，明年春季的雨量也不樂觀。」中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄根據自身專業研究指出，20年後，春季雨量可能減少13.2%，連續乾日天數會是現在的1.5倍，石門、桃園灌區的農業缺水率恐超過40%，北部地區的整體供水能力則會下降24%，建議政府積極推動氣候變遷調適，及早因應未來乾旱。

中研院前院長李遠哲指出，因持續增加的人為溫室氣體排放，現在的地球均溫與工業革命前相比，已上升1.1℃，像是乾旱、森林火災、洪水等極端天氣事件，都是在這一百年來發生，即使控制暖化在1.5℃內，地球的氣候系統也已比過去惡化。他認為，人類社會已過度開發，必須尋找不一樣的發展模式，也必須學會儲存與轉化太陽帶給地球的能量，以便超越國界的分享。

應儘速提出減碳對策

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田強調，氣候經濟時代來臨，歐盟去年底已宣示2050年淨零排放，拜登當選後也宣示美國2050年淨零碳排，而與台灣競爭的韓國、日本、中國也相繼宣布2050年或2060年碳中和，因此台灣也必須跟進，呼籲政府應儘速進行各項減碳、去碳科學評估，以及進行社會經濟轉型與衝擊評估等，引導台灣產業與民眾脫離褐色經濟，邁向低碳經濟社會。

「社會學的視角常將氣候變遷與社會不平等做連結。」台大社會系副教授劉仲恩表示，台灣大多數的碳排來自工業部門，因此若沒有更強力的工業節能，個人努力的成效十分有限；氣候變遷造成的影響也不平等，研究指出，災害的衝擊、產業的改變，通常都是讓社會最弱勢的人受害，政府需要有好的配套措施，來應對挑戰。

立委洪申翰指出，沒有颱風登陸、秋冬缺水等現象，都是明顯的氣候警訊，各部會不能再抱持心存僥倖的念頭，應立即正視氣候危機的嚴重性與急迫性，在擬定政策時，都應納入氣候變遷危機的思考，他指出，行政院更應積極作為，大幅提升減碳的氣候目標至近零碳排，拉齊國際最新的碳中和期程趨勢，不要再閃避台灣在全球氣候危機中的責任。

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氣候變遷 減碳

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