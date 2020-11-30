能吃嗎？木瓜切開驚見「盤絲洞」 內行勸阻曝嚴重後果

食物變質過期會飄出臭酸味或外觀改變，就有一名女網友切開木瓜時，發現中間布滿「白色細絲」，讓她好奇是否能安心食用，照片在網上曝光，網友看完後急忙勸阻，並直言吃下去恐傷身。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，「太神奇了！吃木瓜這麼多年，第一次見到木瓜切開來有白絲」，只見木瓜籽周遭出現不明白絲，不過看起來似乎沒有壞掉，讓她猶豫要不要把它丟掉。

貼文一出，網友們留言回應，「看起來就是發霉了，這應該是霉絲」、「不可以吃會拉肚子」、「黴菌的菌絲都是從裡面長出來，黴菌的孢子都在食物裡面了，建議不要吃，以免造成毒素過濃」、「丟掉吧！不然拉肚子划不來」、「看起來是發霉，我會整顆丟掉」、「這是發霉了，黴菌吃了容易致癌」。

此外，有網友提到，水果發霉應整顆丟掉，千萬不要覺得削掉就沒事，因為黴菌已蔓延至果肉裡，「這種木瓜表皮也一定發霉了，黴菌絲蔓延進瓜肉裡面才變成這樣，店家把木瓜外表的黴菌削掉顧客才沒發現，或客人選水果時沒發現，吃了會拉肚子，不建議食用」、「發霉的水果一定要丟掉，不要覺得挖掉就沒事」。