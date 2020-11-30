影／Jaga Diri！ 印尼醫母語助移工懂台灣檢疫規定

台大醫院今舉行印尼代訓醫師開訓記者會，介紹八位來自印尼大醫院的專科醫師，他們今年10月起陸續在台大總院及雲林分院展開4到6個月臨床訓練。台大醫院院長吳明賢表示，今年因疫情，三個月內的短期訓練都暫停，印尼是因有政府新南向計畫支持才成行。八位代訓醫師都完成14天居家檢疫及7天自主健康管理，並且通過兩次採檢陰性，才進入醫院開始訓練。

台大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜表示，台灣過去已經培訓164位種子醫事人員，今年疫情蔓延，但台灣仍將台灣防疫經驗分享給印尼及其他交流國家，舉辦了23場視訊交流會，83人次的防疫專家與會，這次更突破疫情限制，成功協助八位印尼種子醫事人員來台學習。

受訓醫師中有四位來自印尼中爪哇的Dr. Sardjito General Hospital，為印尼日惹最大公立醫院，另有四位來自印尼泗水具代表性的University Airlangga與瑪琅University Brawwijaya，進修科別包括眼科、病理科、外科、產科、麻醉科、急診醫學、心血管科、神經部及護理部。

來自印尼University Brawwijaya醫院的急診醫學專科醫師Ali Haedat，特別為本報讀者以母語錄製了一段短片，透過分享自己在台灣居家檢疫和自主健康管理的經驗，提醒印尼移工檢疫期間的注意事項，他也安慰移工疫情期間來到異鄉，面對不熟悉的社會氛圍，可能不安的心情。

其他印尼代訓醫師也想向移工們說聲「Jaga Diri！」意即「保重」，希望台灣印尼移工好好照顧自己，平安健康。

以下是Haedat醫師影音內容的中文摘要：

嗨，我是來自印尼University Brawwijaya醫院的急診專科醫師，今年很榮幸可以到台大醫院學習。我們一群印尼醫師來到台灣，都先透過PCR檢驗確認陰性。就算檢驗結果都是陰性，我們也和你們一樣，接下來要遵照台灣規定，居家檢疫14天。

檢疫期滿再次檢驗，如果變成陽性，也請不要擔心，你們都會得到妥善的照顧。檢疫期滿如果是陰性，別忘了，還有7天的自主健康管理，這和我們在印尼的作法是一樣的，就是戴好口罩、避免人群。

自主健康管理期間，台灣政府每天都會發送簡訊來關心你，有沒有上呼吸道症狀，回覆很簡單，只要點選是或否就可以了，記得要回覆。最後，如果你順利度過這14天居家檢疫和7自主健康管理，代表你沒有被感染，可以放心去工作。