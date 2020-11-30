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影／衝太平山迎曙光 2021元旦3點開園、首推6大賞日點

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放入園，並贈送紀念編號書籤，當天為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將啟動交通管制措施。圖/羅東林管處提供
迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放入園，並贈送紀念編號書籤，當天為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將啟動交通管制措施。圖/羅東林管處提供

太平山觀賞新年曙光是許多民眾的首選，為迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放遊客入園，並贈送每人紀念編號書籤，當天為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將啟動車流管制措施，去程及回程會有時段管控。

位於海拔2000公尺的太平山，是北台灣賞日出的絕佳地點之一，群山環抱下，有時還會出現美麗壯闊的雲海，宛若仙境，繽紛亮麗景致美不勝收。根據中央氣象局預測，太平山2021年元旦日出時間預估在6點30分至6點50分之間，遊客可依入園時間、行車狀況、停車位置、景觀選擇等考量，選擇賞日出地點。

特別推薦觀賞日出的地點共有6處：(一)太平山莊景觀平台、(二)蹦蹦車站起點月台、(三) 翠峰景觀道路(14k)觀日台、(四)翠峰湖環山步道(0.8k)觀湖平台、(五)翠峰湖環山步道3k處、(六)望洋山步道終點(1.2k)觀景台。

遊客開車進入太平山國家森林遊樂區後，會先走「宜專一線」全長25公里，若要再深入翠峰湖區，則須繼續接行「翠峰景觀道路」，全長16公里。

羅東林管處表示，考量熱門欣賞日出點是位於翠峰景觀道路14k觀日台，為了不讓路幅不寬的道路，造成交通打結，因此元旦當日實施「翠峰景觀道路部分時段單向通行」交通管制；也就是當天翠峰景觀道路一早開放車輛進入，行駛方向僅能往去程方向(往翠峰湖區)，8點過後才可行駛回程方向，以免會車困難，造成交通阻塞。

6點30分起至9點期間，翠峰景觀道路入口暫時封閉，不開放車輛進入。若是遊客在翠峰景觀道路14k觀日台欣賞完日出，因8點前管制車輛，不能行駛回程方向，建議可往去程方向再行駛約2公里，抵達翠峰湖區，欣賞冬季才有的限定滿水位翠峰湖美景(行駛至翠峰景觀道路終點後再步行翠峰湖環山步道300公尺即可到達)，或是到翠峰山屋品嘗熱飲或選購紀念品，等開放時間到再往回程走。

有時若天氣不佳，不一定觀賞到日出，但來到太平山，象徵著事事太平之意，林務局羅東林管處今年設計「太平山櫻花」為主題的限量款編號書籤，每位入園遊客可獲得一張自己專屬的編號書籤做紀念，至於元旦第一位入園遊客除了可以拿到編號NO.0001的書籤外，更會獲得一份平安福袋。

迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放入園，並贈送紀念編號書籤，當天為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將啟動交通管制措施。圖/羅東林管處提供
迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放入園，並贈送紀念編號書籤，當天為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將啟動交通管制措施。圖/羅東林管處提供

太平山 翠峰湖 羅東

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