台灣24小時都能吃到早餐！食物設計師：容許不同生活型態很值得珍惜

圖／食力foodNext

採訪．撰文=羅之盈

台北青田街特有的藝文氣質，樹蔭下紛落的小店顯得清新，彷彿只要走近、整個人都健康了起來。

位於台北青田街的「TAKE FIVE五方食藏」，有著悠閒的環境氛圍。

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「TAKE FIVE五方食藏」除了是餐廳，也販售國內外精選的食材和小農產品。

「總覺得電腦需要開機暖機，人腦也需要。如果要吃點早午餐，我多半是選擇這樣的店，點個溫沙拉、一個肉類，讓自己慢慢醒來，」食物設計師陳小曼說。

看著陳小曼熟練的在「TAKE FIVE五方食藏」自在點餐，櫥檯滿是歐式吐司、鹹派、烤雞、披薩….等歐式家常菜，強調跟著時令備菜，特別選用台灣小農食材入菜之後，別有鮮香個性，品類豐富讓人眼前一亮，菜品顏色繽紛同步點醒尚未暖機的早晨。

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「TAKE FIVE五方食藏」採選100％天然食材以精緻料理手法，做出各國的時令常備料理。

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選用台灣小農食材入菜的溫沙拉。

台灣文化容許少數型態的生活

夜行性動物的陳小曼，平時早餐常常有一搭沒一搭，吃得並不固定，但消夜愛吃清粥小菜，反倒很像大部分人的早餐，「其實也是清晨四、五點了」，她笑了起來。

關於台灣早餐文化特色，在歐洲生活2年之後，她對於台灣社會的包容性特別珍惜，她表示，「24小時，這對我們來說習以為常，但你只要一出國，就會發現這件事情真的沒有那麼正常，只有當你失去就知道珍惜了（笑）」，不管是在義大利或是西班牙或是英國，要在晚上12點找到東西吃，非常困難，要找到好吃的東西，更是幾乎不可能，24小時概念不只是便利而已，「不是說晚上夜生活很豐富，而是台灣文化容許了少數形態的生活方式，這是很珍貴的部分。」

複合式的飲食文化早存在

可別看陳小曼有著爽朗的洋派作風，但她其實是正港台中人，「我本來就蠻不太台的，也或者說，我覺得我們這種台是很混合的『台』」，陳小曼明快地解釋，比如說小時候有同學家裡是吃稀飯，也有同學跟她一樣吃土司加牛奶的，他們這一代長大的歷程中，接觸到的是混合多種文化的資訊環境，小時候是看美劇，也看歌仔戲，鄰居很多是美國人，但自己從小是講台語，「所以我有點混、有點複合式吧，混合式的混水文化本來就存在的，不是說我很美國什麼的，但是我覺得這就是台的一種了，飲食文化也是這樣的」。

Q：小時候早餐吃什麼？

我從小就吃西式早餐，小時候媽媽忙，沒有辦法做太複雜的早餐，所以就是在家吃一個麵包吧。稍微大一點之後，覺得媽媽幫我準備的早餐，好像很無聊，去外面買早餐比較酷，哎，小時候就很笨啊（笑），所以我會吃完家裡早餐之後，再跟同學去買一份早餐，然後跟同學分著吃，那時候我就很愛吃蛋餅、油條、豆漿。因為已經吃過一次早餐了，所以沒辦法吃太多，但我很喜歡吃。到了假日，因為我爸媽非常非常忙，所以他們難得帶我出門，他們會在我們家巷口的餐車買飯糰，有菜脯，有油條的、有蛋的那種，我很喜歡，但與其說喜歡那個味道，不如說是喜歡那件事情代表的意思，就是家裡氣氛很和樂的記憶。

Q：如果有外國朋友來找台北找你，你都帶他們去吃什麼樣的早餐？

我應該會跟他約下午吧，呵呵呵，我的早上很像殭屍，我的消夜比較像是大家說的早餐。真正發生的狀況大部分是，我會把朋友拖到非常得晚，會去小品雅廚當作結束，小品雅廚開到五點，是我覺得非常乾淨的清粥小菜，我帶外國朋友的標準行程，都是最後會在那邊結束，通常都是3～5點。小品雅廚基本上就是我喜歡的餐點類型，小份的、可以吃到很多種，我會點花椰菜、封肉、鹵肉，還有那個很鹹的蛤例，然後蘿蔔湯，他是難得好喝的蘿蔔湯，餐點都是這樣非常樸實無華的，我就很喜歡，吃的沒有負擔。我活在半夜比較多，小品雅廚就是我生活的一部分，也是早餐啦，都已經4、5點了，是我最逼近日常早餐的時間。

Q：你在義大利唸書2年，那裡的早餐吃什麼？

義大利人很簡單，他們早餐就是可頌或巧克力捲，再加上咖啡。比較特別的是，他們很不喜歡把東西混雜在一起，這反映在所有事情裡。比如說他們的油很單純、很乾淨，他們不會做像我們一樣做不好的混油，也不是說他們不想做生意賺錢，只是說他們不喜歡把事情混在一起，所以吃東西就是吃東西，沒有working breakfast這種事，breakfast是breakfast，working就是working。關於咖啡倒是有個奇妙規則，卡布其諾只能早上喝，尤其是北義人，沒有人知道為什麼，他們有很多約定俗的文化習慣，什麼時間要吃什麼，所以基本上過了吃飯時間，在外面是絕對找不到東西吃的。

Q：你認為台灣的飲食特色是什麼？

24小時，這對我們來說習以為常，但你只要一出國，就會發現這件事情真的沒有那麼正常，你失去就知道珍惜了（笑），在生活上，我們的選擇其實比我們以為的多非常多，只是沒有意識到，所以說外國人來都要去7-11逛逛，當做一個景點，不是7-11很酷，而是24小時這個概念很酷。24小時的概念，是他容許了少數，當然大部分人仍然是早上八8點～晚上12點活動。以台北為例，台北這麼小，只要坐車15分鐘內，幾乎可以做任何白天都可以做的事，可以吃東西、買東西、寄物收貨、繳電話費…，除了公家事務不行，就是登記結婚之類的可能還沒辦法，其他幾乎所在白天能做的事情，晚上都可以做。這是很珍貴的部分，不是說晚上夜生活很豐富，而是台灣文化容許了少數形態的生活。

Q：如果妳要開一間早餐店，妳將如何設計？

我是念建築的，食物設計看起來是2件截然不同的事，但對我來說，其實是相同的事，只是標的物不同、表現工具不同，但同樣還是在做設計與議題。所以所有的問題，我都會本能的回到建築設計相同的原點：反省本質與探討常見定義以外的可能性。如果要開一家早餐店，坦白說，我會先想：什麼是早上起床需要的條件，食物本身反而不是第一個考量的要件，我自己對聲音很是敏感，早晨時光討厭被吵醒、平時討厭噪音，所以我可能會做一個吸音的、沒有聲音的地方，然後桌子可能是軟的、餐具可能是軟材質，讓碰觸的時候不會發出敲擊聲，一間可以讓人可以安靜開機的早餐店。

陳小曼 食物設計師。大學畢業於實踐建築設計系，帶著對食物的熱情，曾獨立出版食物影像刊物《Nutty Project》，創新概念帶給台灣對食物的新想像。2015年前往義大利米蘭理工學院攻讀食物設計碩士學位，建築、食物造型發展到食物設計，陳小曼擅長以文本發展概念並打造感官體驗。

【本專題與2020臺北文創記憶中心共同製作】

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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