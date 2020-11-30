頑固性癲癇醫材12月納健保 年逾百人可省60萬

對於藥物無法控制的頑固性癲癇患者，在體內裝設「迷走神經刺激器」可降低發作頻率與嚴重度，但整套裝下來恐破新台幣60萬元，健保署明天起將此醫材納入給付，估年逾百人受惠。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿宣布此消息，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，癲癇是大腦皮質神經細胞不正常放電的疾病，發作時患者可能呈現昏迷、全身抽搐、一側手腳局部抽搐或感覺異樣，也可能持續重複同一動作，對患者的生活品質影響相當大。

黃兆杰說，臨床上癲癇大致可分為局部發作、廣泛性發作和不明種類的發作，醫師會依照不同的癲癇發作種類給予適當的抗癲癇藥物治療；不過，當病人已經使用2種以上藥品且每種藥品都已經達到最大的合理治療劑量，癲癇發作仍不能受到良好的控制時，便稱為「頑固性癲癇」。

黃兆杰指出，這類病人若不適合執行腦部手術，或是先前以手術治療仍無顯著改善，只能繼續嘗試其他抗癲癇藥品治療，或是使用迷走神經刺激術，在體內裝設一個小的發電器，以電擊方式降低癲癇發作頻率與嚴重度。

黃兆杰說，健保署考量迷走神經刺激醫療器材具臨床效益及必需性，經彙整相關資料及臨床專業建議，提案至9月份全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論後，決議將「迷走神經刺激器」及其裝置過程所需的「導線」、「穿洞器」等組件納入給付，整組約為60萬6178元，自109年12月1日起實施。

黃兆杰說，這項醫材納入給付後，必須由醫師臨床評估患者是否適合裝置，凡是無法以癲癇手術治療或曾以癲癇手術治療失敗的頑固性癲癇病人將可獲給付，估計每年將花費6000多萬元，共有約100人次受惠。