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體檢多元自行車路線 林佳龍：結合鐵馬鐵道拚國際觀光

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
交通部長林佳龍率領交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線視察及體檢，今天來到二水鄉台鐵旁的二八水公園。記者林宛諭／攝影
交通部長林佳龍率領交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線視察及體檢，今天來到二水鄉台鐵旁的二八水公園。記者林宛諭／攝影

交通部長林佳龍今天視察彰化縣二水自行車道，林佳龍說，2021是自行車旅遊年，2022年是鐵道旅遊年，鐵馬和鐵道二鐵是台灣特色，只要有觀光特色和亮點，就能有口碑行銷，做到「在地驕傲、全球知道」，提高旅遊水準，讓全世界的人都來台灣觀光。

交通部團隊與學者、台灣樂活自行車協會進行7天6夜的全省自行車路線視察及體檢，今天第三天來到二水鄉台鐵旁的二八水公園，林佳龍也與立委陳素月、觀光局副局長周廷彰、彰化縣副縣長洪榮章、農委會專門委員陳怡帆、農田水利署署長蔡昇甫、二水鄉長蘇界欽、田中鎮長洪麗娜、行政院政務顧問邱建富、與多位縣議員等座談，聽取地方建議。

林佳龍說，全國有16條多元自行車路線，而參山路線（又稱田水路線全長15.8公里）也是其中之一，因彰化的八堡圳有水有田，而二水、田中、社頭都已列為經典小鎮，又有八卦山國家風景區，所以就以觀光圈產業聯盟結合起來，要打造自行車旅遊，最重要的是要串連和優化，所以會結合農委會農水署等單位結合水圳的自行車道，加速全面推動。

林佳龍說，地方很關心的彰化高鐵也將連接台鐵一直到集集支線的計劃都已列入前瞻計畫，結合更多在地特色包括三鐵跑水節、「黑白二稻」，讓一年四季都有旅遊亮點。

參山處長柯建興於簡報中也說明參山路線周邊自行車道整備、服務設施設置、與產業連結等成果，二水鄉長蘇界欽也提出優化二水自行車道鋪面、設置安全設施與綠美化等需求，田中鎮長洪麗娜也針對增設高鐵彰化站周邊自行車休憩空間、自行車道指標導引與串接八堡圳周邊綠廊等提出建議。

柯建興說，參山處已為2021自行車旅遊年做好準備，將與捷安特、雄獅等各主要旅行社結合區域觀光圈、小鎮特色與食宿遊在地業者，合作推出順遊田水路線的自行車遊程，也將在明年元旦舉辦「相揪來巡田頭水—小鎮自行車約騎」活動，除結合鐵道與田園景觀的田水自行車路線之外，更串連甫入選經典小鎮3.0的社頭鄉，歡迎大家一起來趟經典小鎮單車之旅。

自行車 林佳龍 車道

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