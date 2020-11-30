聽新聞
test
0:00 / 0:00
首例！海洋之心生態標章頒給南方澳、澳底兩鯖魚船隊
台灣第一份通過海洋之心生態標章認證的船隊誕生，農委會漁業署與海魚基金會今天頒獎，把永續海洋「金級證書」頒給「南方澳鯖魚扒網友善船隊」74艘漁船，以及「澳底鯖魚扒網友善團隊」7艘漁船。
漁業署長張致盛表示，外界以為海洋資源取之不盡、用之不竭，但實際上海洋資源有限，海洋環境也應該做管理，除了強化法規以外，希望能確保有效管理，因此透過第三方驗證，可以輔導漁民有不一樣的思維，確保海洋資源永續。
海漁基金會執行長林愛龍表示，評估過程挑戰漁船的社會責任，包括善待漁工、清潔衛生等等，海漁基金會也不定期到漁港稽核，在沒有事先通知的情況下，漁船甲板走道、臥鋪、甚至廚房流理台都非常乾淨，甚至還有24小時冷氣，漁工到港也有很大的活動空間。
海漁基金會表示，海洋之心生態標章，評估重點在確保魚群永續、保護海洋環境、有效漁業管理，以及企業社會責任，其中金級是總分達到65分以上。
海洋大學前校長李國添表示，台灣四周海域有花腹鯖魚、白腹鯖魚兩種，根據近年的鯖魚資源評估資料顯示，從鯖魚生殖生長特性，以及50%性成熟體常來看，兩個船隊的鯖魚扒網漁業，並未影響鯖魚資源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言