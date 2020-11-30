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首例！海洋之心生態標章頒給南方澳、澳底兩鯖魚船隊

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣四周海域有花腹鯖魚、白腹鯖魚兩種。記者彭宣雅／攝影
台灣四周海域有花腹鯖魚、白腹鯖魚兩種。記者彭宣雅／攝影

台灣第一份通過海洋之心生態標章認證的船隊誕生，農委會漁業署與海魚基金會今天頒獎，把永續海洋「金級證書」頒給「南方澳鯖魚扒網友善船隊」74艘漁船，以及「澳底鯖魚扒網友善團隊」7艘漁船。

漁業署長張致盛表示，外界以為海洋資源取之不盡、用之不竭，但實際上海洋資源有限，海洋環境也應該做管理，除了強化法規以外，希望能確保有效管理，因此透過第三方驗證，可以輔導漁民有不一樣的思維，確保海洋資源永續。

海漁基金會執行長林愛龍表示，評估過程挑戰漁船的社會責任，包括善待漁工、清潔衛生等等，海漁基金會也不定期到漁港稽核，在沒有事先通知的情況下，漁船甲板走道、臥鋪、甚至廚房流理台都非常乾淨，甚至還有24小時冷氣，漁工到港也有很大的活動空間。

海漁基金會表示，海洋之心生態標章，評估重點在確保魚群永續、保護海洋環境、有效漁業管理，以及企業社會責任，其中金級是總分達到65分以上。

海洋大學前校長李國添表示，台灣四周海域有花腹鯖魚、白腹鯖魚兩種，根據近年的鯖魚資源評估資料顯示，從鯖魚生殖生長特性，以及50%性成熟體常來看，兩個船隊的鯖魚扒網漁業，並未影響鯖魚資源。

台灣第一份通過海洋之心生態標章認證的船隊誕生，農委會漁業署與海魚基金會今天頒獎，把永續海洋「金級證書」頒給「南方澳鯖魚扒網友善船隊」74艘漁船，以及「澳底鯖魚扒網友善團隊」7艘漁船。記者彭宣雅／攝影
台灣第一份通過海洋之心生態標章認證的船隊誕生，農委會漁業署與海魚基金會今天頒獎，把永續海洋「金級證書」頒給「南方澳鯖魚扒網友善船隊」74艘漁船，以及「澳底鯖魚扒網友善團隊」7艘漁船。記者彭宣雅／攝影

漁業署 漁民

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