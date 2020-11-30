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肩膀痛可能是夾擠症候群 治療師示範三招運動可緩解

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
第三招【胸小肌牽拉運動】，找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放鬆右胸小肌，15-30秒為一下，三下為一組，一天2-3組。可避免胸小肌過緊，將肩胛骨帶離原位。照片／業者提供
第三招【胸小肌牽拉運動】，找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放鬆右胸小肌，15-30秒為一下，三下為一組，一天2-3組。可避免胸小肌過緊，將肩胛骨帶離原位。照片／業者提供

為練出好看肌肉，一位25歲的年輕男子常常上健身房運動，結果有天要抬高右手拿物品時，肩膀痛到竟抬不起手，就醫檢查才發現原來他是因為未注意平衡肌肉的訓練而引起「夾擠症候群」。「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師詹承偉即提醒，若長期輕忽此症狀，易讓肌肉、肌腱鈣化，引起肩膀痛且容易復發，建議平時可多做三招運動，藉由訓練及放鬆特定肌群來緩解。

物理治療師詹承偉指出，這名男子為了要練出身體前側好看的胸肌與腹肌，卻忽略身體後側肌肉也應平衡訓練，當右手臂往側上抬60-120度時，肱骨會往上抬，應連動的肩胛骨卻未有動作，在空間變小情況下，肩胛骨突壓到關節內組織，因而肩膀突然疼痛，亦即夾擠症候群。

物理治療師詹承偉指出，除了因訓練肌肉不平衡會引起外，包括，長期重複相同動作、一直使用特定肌群者，如，工地工人、扛瓦斯工。長期姿勢不良者，如，駝背、低頭族等，都是好發及易復發族群。若輕忽不處理，在長期發炎情況下，肌肉肌腱易鈣化，失去彈性，不僅動作不順暢，只要肌肉收縮，極易引起疼痛。

在治療上，詹承偉表示，一般會建議患者接受止痛及放鬆治療，治療新趨勢則是建議接受體外震波治療，震波會作用在軟組織，可加速組織再生，消退發炎，止腫，避免復發。

為緩解夾擠症候群，詹承偉並示範三招規律運動，分別是，第一招【旋轉肌袖訓練運動】，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。

第二招【夾背訓練運動】，面牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。

第三招【胸小肌牽拉運動】，找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放鬆右胸小肌，15-30秒為一下，三下為一組，一天2-3組。可避免胸小肌過緊，將肩胛骨帶離原位。

第一招【旋轉肌袖訓練運動】，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。照片／業者提供
第一招【旋轉肌袖訓練運動】，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。照片／業者提供
第二招【夾背訓練運動】，面牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。照片／業者提供
第二招【夾背訓練運動】，面牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。照片／業者提供

肌腱 患者

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