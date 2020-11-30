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部立醫院首家托嬰中心成立 台中醫院醫護員工受惠

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影
台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影

衛生福利部台中醫院以企業托嬰方式成立的托嬰中心今天上午揭牌，衛福部政務次長李麗芬致詞說，這是部立醫院首次成立托嬰中心，且台中醫院有700多位女性員工，實在很符合需要，希望未來也能補足2至6歲的部分，讓員工更安心。

台中醫院的托嬰中心與舜云音樂寶姆托嬰中心合作，可收56位0到2歲嬰幼兒。除了有音樂教育，也有牙科等附屬醫療配備。

台中醫院小兒科醫師洪千惠說，她的孩子在醫療級的托育場所，她可以在白天上班時間將幼兒帶來，下班再接回家，令她好放心。

另位送托的護理師張嘉琪7月才剛誕下女寶寶，因長輩無法幫忙看顧，得知院方成立托嬰中心，距離近又可以放心的工作，讓她迫不急待想趕快送托，返回工作崗位。

台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影
台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影
台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影
台中醫院成立托嬰中心，是部立醫院首家。記者黃寅/攝影

托嬰 中醫

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