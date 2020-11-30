國衛院尋胰臟癌化療複方 存活期延長至兩倍

胰臟癌被稱為「癌王」，因其難以診斷，有八成患者確診時已是晚期或是轉移性疾病，已無法開刀治癒，光是去年就奪走了2497名國人的生命。國衛院研究使用化療藥物複方SLOG，可將台灣胰臟癌病人的整體存活期有效延長兩倍，且可降低血液毒性等副作用；此複方療法未來也將納入我國胰臟癌治療指引。

國衛院癌症研究所助研究員級主治醫師姜乃榕表示，目前全世界胰臟癌的整體五年存活率低於5％，而全身性化學治療是首選及標準的第一線治療。

然而過去健保給付的化療藥物多為單方，且治療效果不佳；而國際上雖有複方化療，但對亞洲族群的病人有較高的血液毒性，尤其會造成嗜中性白血球下降，容易在治療過程中引發感染，以及容易造成貧血和白血球低下，導致病人身體過於虛弱無法繼續完成治療，或不願治療。

因此國衛院選擇使用健保給付的化療藥物健擇/健仕（gemcitabine）、歐力普/益樂鉑（Oxaliplatin）、愛斯萬膠囊（TS-1）和芙琳亞膠囊（Leucovorin），簡稱SLOG複方，加以排列組合，並於成大、台大、林口長庚以及高醫等四家醫學中心進行臨床試驗，以找出最適合國人的劑量和配方。

姜乃榕表示，本次計畫研究期間為2012年至2015年，共收錄73位病人，並完成第一及第二期臨床試驗，發現患者腫瘤縮小30%以上者達40.7％，另有35％的患者腫瘤生長速度變慢、腫瘤穩定。

另外，原先不治療或治療不佳者存活期僅三至六個月，在接受SLOG治療後，中位數整體存活期延長為11.4個月；且患者接受SLOG與國外複方相比，也有較低的嗜中性白血球低下和腸胃道方面副作用；此研究已於去年11月發表於知名國際期刊《European Journal of Cancer》（歐洲癌症期刊）。