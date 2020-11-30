快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國衛院尋胰臟癌化療複方 存活期延長至兩倍

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院癌症研究所助研究員級主治醫師姜乃榕表示，全身性化學治療是胰臟癌首選及標準的第一線治療。記者楊雅棠／攝影
國衛院癌症研究所助研究員級主治醫師姜乃榕表示，全身性化學治療是胰臟癌首選及標準的第一線治療。記者楊雅棠／攝影

胰臟癌被稱為「癌王」，因其難以診斷，有八成患者確診時已是晚期或是轉移性疾病，已無法開刀治癒，光是去年就奪走了2497名國人的生命。國衛院研究使用化療藥物複方SLOG，可將台灣胰臟癌病人的整體存活期有效延長兩倍，且可降低血液毒性等副作用；此複方療法未來也將納入我國胰臟癌治療指引。

國衛院癌症研究所助研究員級主治醫師姜乃榕表示，目前全世界胰臟癌的整體五年存活率低於5％，而全身性化學治療是首選及標準的第一線治療。

然而過去健保給付的化療藥物多為單方，且治療效果不佳；而國際上雖有複方化療，但對亞洲族群的病人有較高的血液毒性，尤其會造成嗜中性白血球下降，容易在治療過程中引發感染，以及容易造成貧血和白血球低下，導致病人身體過於虛弱無法繼續完成治療，或不願治療。

因此國衛院選擇使用健保給付的化療藥物健擇/健仕（gemcitabine）、歐力普/益樂鉑（Oxaliplatin）、愛斯萬膠囊（TS-1）和芙琳亞膠囊（Leucovorin），簡稱SLOG複方，加以排列組合，並於成大、台大、林口長庚以及高醫等四家醫學中心進行臨床試驗，以找出最適合國人的劑量和配方。

姜乃榕表示，本次計畫研究期間為2012年至2015年，共收錄73位病人，並完成第一及第二期臨床試驗，發現患者腫瘤縮小30%以上者達40.7％，另有35％的患者腫瘤生長速度變慢、腫瘤穩定。

另外，原先不治療或治療不佳者存活期僅三至六個月，在接受SLOG治療後，中位數整體存活期延長為11.4個月；且患者接受SLOG與國外複方相比，也有較低的嗜中性白血球低下和腸胃道方面副作用；此研究已於去年11月發表於知名國際期刊《European Journal of Cancer》（歐洲癌症期刊）。

國衛院癌症研究所副所長劉柯俊表示，此複方已可在各醫院使用，並將納入我國胰臟癌治療指引中。姜乃榕則表示，光是成大醫院就已有上百位胰臟癌患者受惠。

左起國衛院癌症研究所副所長劉柯俊、助研究員級主治醫師姜乃榕、主任秘書吳秀英。記者楊雅棠／攝影
左起國衛院癌症研究所副所長劉柯俊、助研究員級主治醫師姜乃榕、主任秘書吳秀英。記者楊雅棠／攝影

患者 癌症 腫瘤

延伸閱讀

國衛院：開發的胰臟癌化療複方可延長存活期至11.4個月

患胰臟癌4期未氣餒 他治療7年伴兒女成家生子

黃疸、上腹痛、體重減輕 小心胰臟癌找上門

胰臟癌元凶是「糖」！少吃甜就沒事？ 1情況風險是別人的6倍

相關新聞

搭機捷遭電扶梯劃傷見血？ 桃捷喊冤澄清：台鐵的

有民眾控訴日前搭乘機捷，竟然被電扶梯上的針狀物劃傷見血；對此桃園捷運公司今天出面喊冤澄清，台鐵連接機捷A1(台北車站)的...

中油：明天起汽、柴油調漲0.2元

中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.1元...

健保調漲甲乙案選哪個？ 陳時中：我偏向選中間的丙案

針對健保費率調升，全民健保會審議結果擬有甲案和乙案。衛福部長陳時中今接受質詢時表示，他偏向中間的丙案，將做好考量之後再報...

他搭機捷遭電扶梯劃傷見血 竟是扶手「針狀物」惹禍

公共場合的電梯和手扶梯是容易發生意外的場所，日前有人搭乘桃園機場捷運手扶梯時，竟遭扶手帶上的突起物劃傷，手掌被割出一道長長的傷口，讓他擔心會不會因此受感染。

體檢多元自行車路線 林佳龍：結合鐵馬鐵道拚國際觀光

交通部長林佳龍今天視察彰化縣二水自行車道，林佳龍說，2021是自行車旅遊年，2022年是鐵道旅遊年，鐵馬和鐵道二鐵是台灣...

首例！海洋之心生態標章頒給南方澳、澳底兩鯖魚船隊

台灣第一份通過海洋之心生態標章認證的船隊誕生，農委會漁業署與海魚基金會今天頒獎，把永續海洋「金級證書」頒給「南方澳鯖魚扒...

部立醫院首家托嬰中心成立 台中醫院醫護員工受惠

衛生福利部台中醫院以企業托嬰方式成立的托嬰中心今天上午揭牌，衛福部政務次長李麗芬致詞說，這是部立醫院首次成立托嬰中心，且...

國衛院尋胰臟癌化療複方 存活期延長至兩倍

胰臟癌被稱為「癌王」，因其難以診斷，有八成患者確診時已是晚期或是轉移性疾病，已無法開刀治癒，光是去年就奪走了2497名國...

北車搭電扶梯手掌被扶手劃傷 台鐵：瞭解中

有網友在PTT上闡述搭機捷手扶著手扶梯時，疑似被針畫傷；台鐵接獲詢問後查明，致旅客手受傷的手扶梯位置，在台北車站到機捷的...

藍委追問健保費率落在5.3%？ 陳時中：可考慮

全民健保會日前討論明年健保費率調升，審議結果將甲、乙兩案並呈，今（30）日衛服部也將召開會議討論。國民黨立委曾銘宗今（3...

雨下不停山毛櫸步道泥濘 這群人的雨中背影網友讚爆了

太平山森林遊樂區山毛櫸步道，是全台最能近距離觀賞黃金林美景的地區。今年山毛櫸黃葉茂密，非常美，湧入賞景人潮，但因宜蘭連日...

苦練大肌肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

高雄一名25歲男子為練出健美肌肉線條，積極上健身房運動，有天要抬高右手拿物品時，肩膀竟痛到抬不起手，就醫檢查發現原來是因...

熱門新聞

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度周四慎防更強冷空氣

精力旺盛！老公每晚都要 人妻崩潰喊「好害怕關燈那一刻」

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

從警沒尊嚴！改當工程師 前女警訴心聲：給我10萬也不回去

Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

委外亂象多…1分鐘當1小時 停車收費藏黑洞坑錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。