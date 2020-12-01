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Dyson 雙12年終壓軸好康 當季旗艦款破盤省1萬

文 / 戴森 提供

限量折價券 每天現搶再折2千

圖／戴森 提供
圖／戴森 提供

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2020新款王牌吸塵器 當季旗艦款破盤省1萬

年終最後一波Dyson祭出熱騰騰的新品優惠！皇牌旗艦V11系列和最新輕量吸塵器Dyson Digital Slim系列雙雙狂降！

圖／戴森 提供
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新推出主打輕量級的「Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器」，搭載改良輕量馬達和11個渦旋氣流，全機僅1.9 kg，輕而吸力強勁。附有獨家充電收納架，收納便利隨時待命。雙12暖身慶狂降4千，只需NT$20,900，高舉、低吸頑塵輕鬆不費力！

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圖／戴森 提供
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新一代 Dyson V11™ Fluffy+無線吸塵器，附有獨家充電收納架，可替換電池設計最適大坪數家庭，靈活強勁吸力持續深度清潔家中各房間和角落微塵。雙12正檔破天荒豪降7千，只要NT$19,900，年終再加碼送價值$4,000 LED隙縫清潔吸頭及$1,000折價券，折省破萬！

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入冬送暖風 空氣守門員最高下殺6折起

踏入冬天，天氣轉冷過敏季，為呵護全家人的優質環境，Dyson獨家的三合一冷暖風空氣清淨機，透過智慧科技淨化空氣中的汙染物及過敏原，包含花粉、細菌及小至PM0.1的懸浮有害浮微粒，為您家人入冬夜裡吹送潔淨暖風。

圖／戴森 提供
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12月1-8日暖身慶入門型號Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP00，為您淨化家裡小至PM0.1有害過敏微粒，入冬夜裡吹送潔淨暖風。雙12暖場下殺66折，只需NT$13,888，再送1,000元折價券，擁有完美空品防護力。

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圖／戴森 提供
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正檔12月9-14日由Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機HP04接力好康。捕捉淨化家中細菌、病毒等小至PM0.1的流感過敏原，吹送循環潔淨暖風伴您入眠不哈啾。雙11最終限定優惠立減4千再送1,000元折價券，只需NT$19,900，徹底淨化家居並溫暖全室。

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圖／戴森 提供
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年底跑趴必備神器首降3千 打造亮麗造型

圖／戴森 提供
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圖／戴森 提供
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