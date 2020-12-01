Dyson 雙12年終壓軸好康 當季旗艦款破盤省1萬

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圖／戴森 提供

雙11買自用，雙12來送禮！ Dyson祭出雙12年終慶，超強優惠送不停：官網獨家旗艦款輕量無線吸塵器狂降4千、吹風機界的夢幻桃紅逸品下殺78折！全館滿萬送千，每日搶券再現折，刷中信LINE Pay卡再獨享4% LINE POINTS回饋，指定信用卡最高回饋$2,500！抓緊時機給你折扣破萬超甜價豪送禮！

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2020新款王牌吸塵器 當季旗艦款破盤省1萬

年終最後一波Dyson祭出熱騰騰的新品優惠！皇牌旗艦V11系列和最新輕量吸塵器Dyson Digital Slim系列雙雙狂降！

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新推出主打輕量級的「Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器」，搭載改良輕量馬達和11個渦旋氣流，全機僅1.9 kg，輕而吸力強勁。附有獨家充電收納架，收納便利隨時待命。雙12暖身慶狂降4千，只需NT$20,900，高舉、低吸頑塵輕鬆不費力！

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新一代 Dyson V11™ Fluffy+無線吸塵器，附有獨家充電收納架，可替換電池設計最適大坪數家庭，靈活強勁吸力持續深度清潔家中各房間和角落微塵。雙12正檔破天荒豪降7千，只要NT$19,900，年終再加碼送價值$4,000 LED隙縫清潔吸頭及$1,000折價券，折省破萬！

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入冬送暖風 空氣守門員最高下殺6折起

踏入冬天，天氣轉冷過敏季，為呵護全家人的優質環境，Dyson獨家的三合一冷暖風空氣清淨機，透過智慧科技淨化空氣中的汙染物及過敏原，包含花粉、細菌及小至PM0.1的懸浮有害浮微粒，為您家人入冬夜裡吹送潔淨暖風。

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12月1-8日暖身慶入門型號Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP00，為您淨化家裡小至PM0.1有害過敏微粒，入冬夜裡吹送潔淨暖風。雙12暖場下殺66折，只需NT$13,888，再送1,000元折價券，擁有完美空品防護力。

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正檔12月9-14日由Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機HP04接力好康。捕捉淨化家中細菌、病毒等小至PM0.1的流感過敏原，吹送循環潔淨暖風伴您入眠不哈啾。雙11最終限定優惠立減4千再送1,000元折價券，只需NT$19,900，徹底淨化家居並溫暖全室。

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Dyson Pure Cool Me™個人空氣清淨風扇，12月2日一天單日破盤下殺6折，不到9千即享專屬潔淨好空氣，送禮自用皆宜。

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年底跑趴必備神器首降3千 打造亮麗造型

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暖身慶Dyson Supersonic™ 吹風機 限量全桃紅色，快速乾髮同時保護髮絲蛋白質不流失，限量雙梳助妳打造亮麗赴約造型。雙12壓軸直降78折，只要NT$12,900再送1,000元折價券，好髮質伴妳迎年末盛會： https://bit.ly/33mtxeP

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Dyson Airwrap™造型器全系列，配備全系列髮捲及髮梳，隨機百變造型又不傷秀髮！雙12 限時83折，超值入手價NT$14,600，天天隨心造型亮麗現身派對！