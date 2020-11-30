北車搭電扶梯手掌被扶手劃傷 台鐵：瞭解中

有網友在PTT上闡述搭機捷手扶著手扶梯時，疑似被針畫傷；台鐵接獲詢問後查明，致旅客手受傷的手扶梯位置，在台北車站到機捷的ㄇ型迴廊，由於這是新蓋的聯通迴廊，台鐵認為不太可能會有老舊情況發生，因此已先派人到現場查看，避免民眾再發生意外。

有網友昨晚在PTT上貼文，標題為「機捷手扶梯扶手有針的八卦」，他說明，家人坐機捷，搭手扶梯時忽然手掌見血，檢查後發現，是被安全扶手上埋藏類似針狀的物質畫傷。

台鐵局表示，根據民眾在PTT上的說明，追查後發現，地點在台北車站到機捷的ㄇ型迴廊，這是台北捷運局蓋的手扶梯，並且交由台鐵局維護管理，由於這是新蓋的手扶梯，因此不太可能會出現畫傷民眾手掌的現象，但由於台北車站並沒有接到旅客反映，現在已經先派人到現場了解。

台鐵局表示，除了這件外，今年僅有一件通報手扶梯畫傷旅客，是之前在基隆車站發生的，是因為手扶梯扶手帶內鋼絲老化所引起的，當時立刻請廠商進行更換。

台鐵說，因為扶手帶用了很久，磨耗變薄，鐵絲藏在下面，內層的鐵絲露出來，旅客的手就被突然刺傷，但其實保養廠商，平均每2天就會來檢查維護，由於機捷連通道是新蓋的，發生這樣的事，覺得不可思議。

台鐵台北站表示，導致旅客受傷之處，在台北站地下一樓通往機場捷運連通道的電動步道，其建置單位是台北市政府捷運工程局，在民國108年2月完工啟用，並點交台鐵台北站，廠商應提供設備2年保固(從109年7月起算)與保固期全責保養。目維保廠商皆有進行每月兩次維護保養；如因設備導致旅客受傷部份，將移請廠商負責處理。