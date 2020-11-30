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雨下不停山毛櫸步道泥濘 這群人的雨中背影網友讚爆了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭連日多雨，太平山山毛櫸步道相當泥濘，常見一群人默默背著碎石負重上山、鋪平泥濘路，遇到遊客還會讓道說：「你們走路、我們過水」，這身影吸引2萬多名網友按讚。圖／羅東林管處提供
宜蘭連日多雨，太平山山毛櫸步道相當泥濘，常見一群人默默背著碎石負重上山、鋪平泥濘路，遇到遊客還會讓道說：「你們走路、我們過水」，這身影吸引2萬多名網友按讚。圖／羅東林管處提供

太平山森林遊樂區山毛櫸步道，是全台最能近距離觀賞黃金林美景的地區。今年山毛櫸黃葉茂密，非常美，湧入賞景人潮，但因宜蘭連日多雨，人來人往，部分路段相當泥濘；常見一群人背碎石負重上山、默默前行、鋪平泥濘路，讓大家有平坦的路進出，這群人遇到遊客會讓道說：「你們走路、我們過水」，這身影讓人感動，吸引數萬名網友按讚。

山毛櫸又叫台灣水青岡，它與櫻花鉤吻鮭同屬於冰河時期孑遺的珍貴植物，山毛櫸同時也是夸父綠小灰蝶的主要食草，顯示山毛櫸的珍貴及保育重要性。太平山山毛櫸步道全長3.8公里，之前因風災受損，整修後於102年重新對外開放，每年10月到11月是葉子變黃的季節，吸引大批人潮登山欣賞滿山遍野黃金林。

今年因為疫情，林務局補助民眾一次免費入園到國家森林遊樂區不收門票，加上這兩年宜蘭沒有颱風，山毛櫸長得枝繁葉茂，葉片轉黃特別好看；可惜在山毛櫸季節這段時間，偏逢宜蘭一直下雨不停，步道人群雜沓，不少路段變得泥濘不堪，如果不趕緊處理，無法應付人數眾多的登山客，而且容易滑倒危險。

於是有一群人戴著頭盔、身穿雨衣、腳著雨鞋，背著一袋又一袋的碎石頻繁進出步道，為了把泥濘的路段用碎石鋪平，方便登山客安全行走，有時碎石被眾人踩掉了，還要重新鋪設。這群人的身影就這麼，默默的走著。

有人把默默行走的畫面拍下來貼太平山社群臉書，吸引2萬多名網友讚爆留言「向護道志工致敬，致謝」、「令人感動的菩薩行」、「步道維護不易，辛苦您們了」；也有登山客留言「他踏進水裡，讓我們先過，感恩」、「造橋鋪路大功德」。

羅東林管處表示，委請熱心的工人上山幫忙鋪碎石，天雨路滑，他們的確很辛苦，最近有不少網友建議參考嘉明湖模式，請山友自發性協助帶「一人一斤」碎石上山，今年的季節剛結束，正在考慮明年辦理。

宜蘭連日多雨，太平山山毛櫸步道相當泥濘，常見一群人默默背著碎石負重上山、鋪平泥濘路，遇到遊客還會讓道說：「你們走路、我們過水」，這背影吸引2萬多名網友按讚。圖／賴盈伶提供
宜蘭連日多雨，太平山山毛櫸步道相當泥濘，常見一群人默默背著碎石負重上山、鋪平泥濘路，遇到遊客還會讓道說：「你們走路、我們過水」，這背影吸引2萬多名網友按讚。圖／賴盈伶提供

太平山 森林遊樂區

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