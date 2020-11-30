苦練大肌肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

高雄一名25歲男子為練出健美肌肉線條，積極上健身房運動，有天要抬高右手拿物品時，肩膀竟痛到抬不起手，就醫檢查發現原來是因為未注意平衡肌肉的訓練，而引起「夾擠症候群」。物理治療師提醒，如果長期輕忽此症狀，易讓肌肉、肌腱鈣化，引起肩膀痛且容易復發，建議平時可多做三招運動，藉由訓練及放鬆特定肌群來緩解。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師詹承偉表示，這名男子為了要練出身體前側好看的胸肌與腹肌，卻忽略身體後側肌肉也應平衡訓練，當右手臂往側上抬60至120度時，肱骨會往上抬，應連動的肩胛骨卻未有動作，在空間變小情況下，肩胛骨突壓到關節內組織，因而肩膀突然疼痛，也就是夾擠症候群。

詹承偉表示，除了因訓練肌肉不平衡會引起夾擠症候群外，還有長期重複相同動作、一直使用特定肌群者，像是工地工人、扛瓦斯工；長期姿勢不良者，像是駝背、低頭族等，都是好發及易復發族群。若輕忽不處理，在長期發炎情況下，肌肉肌腱易鈣化，失去彈性，不僅動作不順暢，只要肌肉收縮，極易引起疼痛。

在夾擠症候群的治療上，一般會建議患者接受止痛及放鬆治療，治療新趨勢則是建議接受體外震波治療，震波會作用在軟組織，可加速組織再生，消退發炎，止腫，避免復發。

詹承偉示範三招規律運動來緩解夾擠症候群，第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。

第二招「夾背訓練運動」，面牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。